NUN Okulları öğrencilerinden IB’de Üç Yıl Üst Üste %100 Başarı!

NUN Okulları 12. sınıf öğrencilerinin tamamı Uluslararası Bakalorya Programı'nı başarıyla tamamlayarak uluslararası geçerliliği olan IB diplomasını veya sertifikasını almaya hak kazandılar.







Dünya çapında 150'den fazla ülkeden yaklaşık 4500 okulun iştirak ettiği ve iki yüz bin öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Bakalorya Diploma Programında sınava giren NUN Okulları öğrencilerinin %27'si, 40 ve üzeri puan almayı başarırken, bir öğrenci de üstün başarı göstererek 45 tam puan aldı.







Dünya Ortalamasının Üzerinde Bir Başarı!

NUN Okulları'nın üç yıldır yükselen diploma not ortalaması 2022 yılı itibariyle 37'ye yükselerek yine dünya ortalamasının üzerine çıktı. NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida ÜYE; "NUN Okulları kuruluşundan bu yana tüm yaş gruplarında IB eğitim modelini ve MEB müfredatını misyon ve vizyon hedefleri doğrultusunda kadim medeniyetimizin değerleriyle harmanlayarak tamamen özgün bir eğitim modeli geliştirdi. Bu meyanda IB çerçevesi, "iyi insan" yetiştirme gayretimizde özgün içeriğimizi uygularken önemli bir araç oldu. Bu çerçeveden bakıldığında, IB Diploma Programındaki kazanımlar NUN Okulları olarak bizim temel prensip ve ilkelerimizle de güzel bir sentez oluşturuyor ayrıca bu uluslararası diploma öğrencilere yurt içi ve yurt dışında son derece önemli avantajlar sunuyor.



Üçüncü mezunlarımızı vereceğimiz 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizi hem Türkiye'de hem de dünyada en saygın ve başarılı akademik altyapıya sahip okullara yerleştirmenin gururunu yaşayacağımızı biliyoruz zira mezun verdiğimiz ilk iki yıl, bu başarının en büyük şahidi. Bu sene de katlanarak artan bir başarı söz konusu. Öğrencilerimizin başarılarına şahit olmak ve emeklerimizin karşılıksız kalmadığını görmek çok sevindirici ve ülkemiz için ümit verici. Bu gençlerimizden milletimiz ve tüm insanlık adına son derece güzel ve faydalı çalışmalar bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde yurt dışındaki üniversitelere olan başvuru ve kabul süreçlerine odaklanacağız. Aynı zamanda da öğrencilerimiz yoğun bir şekilde yurt içindeki üniversiteler için hazırlanmaya devam ediyorlar.

Lise hazırlık sınıfından itibaren öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmeye ve halihazırdaki kabiliyetlerini de geliştirmelerine rehberlik etmeye gayret gösteriyoruz. Bu amaca matuf olarak kariyerlerini planlamalarında yol gösterici olacak bir dinamik kariyer planlama programı uyguluyoruz. Tüm bunların öğrencilerimize, dünyadaki akademik altyapısı kuvvetli pek çok farklı okulundan kabuller alma şeklinde döndüğünü görüyoruz.

Bu doğrultuda, liseden ne istediğini bilen ve hedefine kilitlenmiş bireyler olarak mezun olan öğrencilerimizin doğru ve isabetli tercihler yapmak suretiyle geleceklerine en iyi şekilde hazır olacaklarına ve tüm insanlık için çalışmalarına devam edeceklerine inancımız sonsuz.

Bu temenniyle tüm 12. sınıf IB Diploma Programı öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyor; onların bu başarıya ulaşmasında emeği geçen öğretmenlerimizi ve tüm süreçlerde önemli katkı sağlayan ailelerimizi tebrik ediyoruz. " dedi.







NUN OKULLARI HAKKINDA

2014 yılında kurulan NUN Okulları Uluslararası Bakalorya (IB) tarafından tam yetkilendirilen ve Continuum School (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere kesintisiz IB eğitimi veren okul) unvanına sahip sayılı kurumlardan biridir.

IB eğitim modelini, kendi eğitim felsefesi ve ilkeleriyle harmanlayan NUN Okulları, bünyesinde barındırdığı ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarıyla ülkemizin ve dünyamızın geleceğine katkıda bulunacak, ahlaklı, edepli, adalet, merhamet ve sorumluluk duygularını haiz, bilinçli, entelektüel ve estetik bakış açısına sahip, vizyon sahibi genç nesiller yetiştirmek için çalışır. Geçmişinden ve medeniyetinden güç alan bir kimliği kuşanmış, insanlığın iyiliği için çalışan ve uluslararası farkındalığı yüksek bireyler olarak yetişen NUN Okulları öğrencileri, hem Milli Eğitim Bakanlığı diploması hem de tüm dünyada tanınan Uluslararası Bakalorya diploması olmak üzere iki diploma alarak NUN Okullarından mezun oluyor.