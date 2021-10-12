Nöbetçi öğretmen boş derse girer mi? Nöbetçi öğretmen görevleri nelerdir? Boş derse girerse ücret alır mı?

Günlük çalışma saatleri ve iş akışı eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Diğer taraftan rehberlik ödetmeni ders vaatlerinde Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğinden dolayı boş derse girme görevi verilmez. Ancak rehber öğretmen gurup rehberliği faaliyetleriyle ilgili çalışma yapmak istemesi durumunda hoş dersi olan sınıfın dersine girebilir." ifadeleri yer aldı.

NÖBETÇİ ÖĞRETMEN BOŞ DERSE GİRERSE ÜCRET ALIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı görüş yazısına binaen artık boş geçen derse girmek üzere görevlendirilen nöbetçi öğretmenlere ek ders ücretleri görev yaptıkları okul/kurum tarafından ödenecektir.