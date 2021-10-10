YKS 2. ek tercih ne zaman 2021? YKS'den 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM üniversite ek tercih açıklaması…

YKS 2. ek tercih ne zaman 2021? YKS'den 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ÖSYM'den üniversite ek tercih açıklaması geldi ve heyecanın dozu daha da arttı. ÖSYM'den YKS ek tercih açıklaması da geldi, peki ikinci tercih şansı sunulacak mı? TYT'den 140 puan alanlar üniversiteye yerleşebilecek mi? İşte ayrıntılar...
YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS 2.ek tercihlerin tarihi henüz belli olmasada 1. ek tercihle üniversitelere kayıt işlemleri 7 Ekim'de yani bugün sona ereceğinden 2. ek tercih tarihleriyle ilgili ÖSYM'den bugün ve ya yarın bir açıklama gelmesi bekleniyor. Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra (7 Ekim) YKS 2.ek tercihlerin başlaması bekleniyor. ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları hemen öğrenmek için Takvim.com.tr'yi takip edin.
ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN'DEN 140 PARAJ PUANI AÇIKLAMASI
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS ek tercihleri ile ilgili yaptığı açıklamada "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. ""İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek." demişti.