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    • 10.10.2021 17:43
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    YKS 2. ek tercih ne zaman 2021? YKS'den 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM üniversite ek tercih açıklaması…

    Gündemde yoğun bir şekilde YKS 2. ek tercih ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yüzbinlerce öğrenci hayalini kurduğu üniversiteye yerleşebilmek için tüm şanslarını değerlendiriyor ve ilk ek tercihlerin 7 Ekim’de bitmesinin ardından gözler ÖSYM’ye çevrildi. Peki 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Üniversite tercihlerinde ikinci el hak verilecek mi, tarih belli mi? ÖSYM’den gelen YKS açıklamasında neler yer alıyor? TYT’den 140 puan alanlar üniversiteye yerleşebilecek mi? İşte YKS tercihleri hakkında tüm bilgiler…

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    YKS 2. ek tercih ne zaman 2021?

    YKS 2. ek tercih ne zaman 2021? YKS'den 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ÖSYM'den üniversite ek tercih açıklaması geldi ve heyecanın dozu daha da arttı. ÖSYM'den YKS ek tercih açıklaması da geldi, peki ikinci tercih şansı sunulacak mı? TYT'den 140 puan alanlar üniversiteye yerleşebilecek mi? İşte ayrıntılar...

    YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

    YKS 2.ek tercihlerin tarihi henüz belli olmasada 1. ek tercihle üniversitelere kayıt işlemleri 7 Ekim'de yani bugün sona ereceğinden 2. ek tercih tarihleriyle ilgili ÖSYM'den bugün ve ya yarın bir açıklama gelmesi bekleniyor. Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra (7 Ekim) YKS 2.ek tercihlerin başlaması bekleniyor. ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları hemen öğrenmek için Takvim.com.tr'yi takip edin.

    ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN'DEN 140 PARAJ PUANI AÇIKLAMASI

    ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS ek tercihleri ile ilgili yaptığı açıklamada "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. ""İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek." demişti.

        140 PUAN ALANLAR NASIL TERCİH YAPACAK?

        Adaylar, 2021 YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

        ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

        ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 YKS ek tercih kılavuzunda daha önce gerekli belgeler listesi yayınlanmıştı. Bu belgeler şöyle;

        a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

        e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

        Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

        Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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