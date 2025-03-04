Nisan ara tatili ayın kaçında? 2. ara tatil kaç gün? ARA TATİL TARİHLERİ 2025

2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül 2024'te başlayan ilk dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi. Yaklaşık 20 milyon ilk ve ortaöğretim öğrencisi, yarıyıl tatilini tamamladı. Şimdi ise ikinci dönemin devam ettiği bu süreçte, öğrenciler Nisan ayında uygulanacak ara tatilin tarihini merak ediyor. Peki 2025 yılı nisan ara tatili hangi gün başlayacak?