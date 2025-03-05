2025 yılında KPSS Ön Lisans sınavı düzenlenecek mi? Ön Lisans başvuruları ne zaman alınacak?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

2025 yılı için KPSS sınav takvimi belli oldu. 2025'te lisans düzeyindeki KPSS sınavları 7-13 ve 14 Eylül tarihlerinde yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv) KPSS Ön Lisans Sınavı Ne Zaman Yapılacak? KPSS ön lisans sınavı, iki yılda bir düzenleniyor. Bu yıl 2025'te KPSS ön lisans sınavı yapılmayacak. 2024 yılında yapılan son ön lisans sınavının ardından, bir sonraki sınavın 2026 yılında yapılması planlanıyor.