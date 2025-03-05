2025 yılında KPSS Ön Lisans sınavı düzenlenecek mi? Ön Lisans başvuruları ne zaman alınacak?

2025 yılı için KPSS sınav takvimi belli oldu. 2025'te lisans düzeyindeki KPSS sınavları 7-13 ve 14 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2025 yılı için KPSS sınav takvimi belli oldu. 2025'te lisans düzeyindeki KPSS sınavları 7-13 ve 14 Eylül tarihlerinde yapılacak.
KPSS Ön Lisans Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
KPSS ön lisans sınavı, iki yılda bir düzenleniyor. Bu yıl 2025'te KPSS ön lisans sınavı yapılmayacak. 2024 yılında yapılan son ön lisans sınavının ardından, bir sonraki sınavın 2026 yılında yapılması planlanıyor.
Ön lisans KPSS sınavı, iki yıllık üniversite mezunlarının katıldığı ve genel kültür ile genel yetenek konularında soruların sorulduğu bir sınavdır.
Bu sınav, meslek yüksekokulu veya yüksekokul gibi 2 yıllık eğitim veren kurumlardan mezun olan adaylar için oldukça önemli.
KPSS Ön Lisans Sınavına Kimler Katılabilir?
KPSS ön lisans sınavı, genellikle devlet memuru olmayı hedefleyen iki yıllık üniversite mezunlarına yönelik bir fırsat sunuyor.
Adaylar, sınavda genel kültür ve genel yetenek alanlarında sorulara yanıt veriyor. Bu sınav kamu sektöründe kariyer yapmayı planlayanlar için büyük bir adım olarak görülüyor.