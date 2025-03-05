AUZEF kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı, son gün ne zaman? 2025 AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri!

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Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi Süreci

Kayıt yenileme süreci, ders ekle-sil işlemleri ile devam etmektedir. Öğrenciler, kayıt yenileme ücretlerini ödedikten sonra, ilgili dersleri ekleyip çıkararak kendi programlarını oluşturabiliyorlar. Bu işlem için öğrenciler Halkbank şube ve ATM'lerinin yanı sıra, online ödeme yöntemlerini de kullanabilecekler.