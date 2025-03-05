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AUZEF kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı, son gün ne zaman? 2025 AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025 yılı bahar dönemi için kayıt yenileme işlemleri hızla devam ediyor. Kayıt yenileme işlemleri 17 Şubat tarihinde başlamış olup ders ekle-sil ekranı ise 3 Mart'ta açıldı. Peki AUZEF kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? İşte merak edilen bilgiler.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 09:54 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 09:54
AUZEF kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı, son gün ne zaman? 2025 AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri!

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AUZEF bahar dönemi için kayıt yenileme işlemlerinin son tarihi 9 Mart 2025 saat 23:59 olarak belirlendi. Öğrencilerin belirtilen tarihe kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerektiği uyarısı yapıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AUZEF 2025 Sınav Takvimi

AUZEF 2025 bahar dönemi sınav tarihleri de duyuruldu. Öğrencilerin sınav takvimine göre aşağıdaki tarihlerde sınavlara girmeleri bekleniyor:

Vize Sınavları: 12-13 Nisan 2025

Final Sınavları: 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Telafi Sınavları: 12-13 Temmuz 2025

Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 6 Eylül 2025

Öğrenciler, sınav takvimini göz önünde bulundurarak, derslere hazırlıklarını planlayabilirler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi Süreci

Kayıt yenileme süreci, ders ekle-sil işlemleri ile devam etmektedir. Öğrenciler, kayıt yenileme ücretlerini ödedikten sonra, ilgili dersleri ekleyip çıkararak kendi programlarını oluşturabiliyorlar. Bu işlem için öğrenciler Halkbank şube ve ATM'lerinin yanı sıra, online ödeme yöntemlerini de kullanabilecekler.

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