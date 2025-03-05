AUZEF kayıt yenileme işlemleri uzatıldı mı, son gün ne zaman? 2025 AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri!

AUZEF bahar dönemi için kayıt yenileme işlemlerinin son tarihi 9 Mart 2025 saat 23:59 olarak belirlendi. Öğrencilerin belirtilen tarihe kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerektiği uyarısı yapıldı.
AUZEF bahar dönemi için kayıt yenileme işlemlerinin son tarihi 9 Mart 2025 saat 23:59 olarak belirlendi. Öğrencilerin belirtilen tarihe kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerektiği uyarısı yapıldı.
AUZEF 2025 Sınav Takvimi
AUZEF 2025 bahar dönemi sınav tarihleri de duyuruldu. Öğrencilerin sınav takvimine göre aşağıdaki tarihlerde sınavlara girmeleri bekleniyor:
Vize Sınavları: 12-13 Nisan 2025
Final Sınavları: 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Telafi Sınavları: 12-13 Temmuz 2025
Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 6 Eylül 2025
Öğrenciler, sınav takvimini göz önünde bulundurarak, derslere hazırlıklarını planlayabilirler.
Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi Süreci
Kayıt yenileme süreci, ders ekle-sil işlemleri ile devam etmektedir. Öğrenciler, kayıt yenileme ücretlerini ödedikten sonra, ilgili dersleri ekleyip çıkararak kendi programlarını oluşturabiliyorlar. Bu işlem için öğrenciler Halkbank şube ve ATM'lerinin yanı sıra, online ödeme yöntemlerini de kullanabilecekler.