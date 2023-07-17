Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bölümleri 2023! Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Almanca Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Arkeoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Coğrafya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Çin Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Felsefe
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Finans ve Bankacılık
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)
(Turizm Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Görsel İletişim Tasarımı
(Güzel Sanatlar Fakültesi )
Hemşirelik
(Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İç Mimarlık
(Güzel Sanatlar Fakültesi )
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Japon Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kamu Yönetimi (İÖ)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Özel Eğitim Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Peyzaj Mimarlığı
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu)
(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
Psikoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Eğitim Fakültesi)
Rus Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Sanat Tarihi
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Sınıf Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Sosyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Tarih
(Fen-Edebiyat Fakültesi)