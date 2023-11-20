Bugün Muş, Aksaray, Kırşehir, Batman, Nevşehir’de okullar tatil mi? 20 Kasım kar tatili var mı? MEB - Valilik son dakika açıklamalar...

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Bu kapsamda 20 Kasım'da o illerde eğitime 1 gün ara verilecek. İşte Pazartesi günü kar tatili yaşayacak o iller...
Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Bu kapsamda 20 Kasım'da o illerde eğitime 1 gün ara verilecek. İşte Pazartesi günü kar tatili yaşayacak o iller...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Olumsuz hava koşulları sonrasında ara tatilin uzatılıp uzatılmayacağı veya il bazında okullara tatil gelip gelmeyeceği merak ediliyor.
Tatil haberi gelmeye başladı.
İstanbul Şile'de İlk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
İstanbul Valiliği, şu açıklamayı yaptı; "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır"
Zonguldak Valiliği sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı; "📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
BOLU
"İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."
DÜZCE
Düzce'nin Yığılca ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.Yığılca ilçesinde olumsuz hava koşullarından okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Yığılca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında; 20 Kasım 2023 Pazartesi günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 20 Kasım Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Akçakoca ilçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
SAKARYA
Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.
AMASRA
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.