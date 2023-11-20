Bugün Muş, Aksaray, Kırşehir, Batman, Nevşehir’de okullar tatil mi? 20 Kasım kar tatili var mı? MEB - Valilik son dakika açıklamalar...

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Bu kapsamda 20 Kasım'da o illerde eğitime 1 gün ara verilecek. İşte Pazartesi günü kar tatili yaşayacak o iller...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları sonrasında ara tatilin uzatılıp uzatılmayacağı veya il bazında okullara tatil gelip gelmeyeceği merak ediliyor.



Tatil haberi gelmeye başladı.

İstanbul Şile'de İlk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

İstanbul Valiliği, şu açıklamayı yaptı; "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır"

Zonguldak Valiliği sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı; "📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.