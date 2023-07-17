Necmettin Erbakan Üniversitesi bölümleri 2023! Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Necmettin Erbakan Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Almanca Öğretmenliği
(Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
Arapça Öğretmenliği
(Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
Beslenme ve Diyetetik
(Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi )
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi)
Biyoloji Öğretmenliği
(Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
Biyosistem Mühendisliği
(Ereğli Ziraat Fakültesi)
Biyoteknoloji
(Fen Fakültesi)
Coğrafya Öğretmenliği
(Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
Dilbilimi
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
(Mühendislik Fakültesi)
Enerji Sistemleri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Felsefe
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
Finans ve Bankacılık
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Finans ve Bankacılık (İÖ)
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Fizik Öğretmenliği
(Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi )
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)
(Turizm Fakültesi)
Geleneksel Türk Sanatları
(Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ)
(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
Harita Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Havacılık Yönetimi
(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
Havacılık Yönetimi (İÖ)
(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
Hemşirelik
(Hemşirelik Fakültesi)
Hemşirelik
(Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
Hukuk (İÖ)
(Hukuk Fakültesi)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
İktisat
(Siyasal Bilgiler Fakültesi)
İlahiyat
(Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (Arapça)
(Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)
(Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)