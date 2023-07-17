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    • Eğitim
    • 17.07.2023 21:51
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    • 17.07.2023 21:51
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    Necmettin Erbakan Üniversitesi bölümleri 2023! Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Necmettin Erbakan Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Necmettin Erbakan Üniversitesi bölümleri 2023! Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Necmettin Erbakan Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Necmettin Erbakan Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Almanca Öğretmenliği
    (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
    Arapça Öğretmenliği
    (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi )
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi)
    Biyoloji Öğretmenliği
    (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
    Biyosistem Mühendisliği
    (Ereğli Ziraat Fakültesi)
    Biyoteknoloji
    (Fen Fakültesi)
    Coğrafya Öğretmenliği
    (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
    Dilbilimi
    (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

    (Mühendislik Fakültesi)
    Enerji Sistemleri Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Felsefe
    (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
    Finans ve Bankacılık
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Finans ve Bankacılık (İÖ)
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Fizik Öğretmenliği
    (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi )
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Turizm Fakültesi)

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)
    (Turizm Fakültesi)
    Geleneksel Türk Sanatları
    (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
    Gıda Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
    (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ)
    (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
    Harita Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Havacılık Yönetimi
    (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
    Havacılık Yönetimi (İÖ)
    (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Hemşirelik Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Hukuk
    (Hukuk Fakültesi)

    Hukuk (İÖ)
    (Hukuk Fakültesi)
    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
    (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
    İktisat
    (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
    İlahiyat
    (Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (Arapça)
    (Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)
    (Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (İÖ)
    (Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)
    (Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
    (Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)

        İlköğretim Matematik Öğretmenliği
        (Ereğli Eğitim Fakültesi)
        İngilizce Öğretmenliği
        (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
        İnşaat Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        İstatistik
        (Fen Fakültesi)
        İşletme
        (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
        Kimya Öğretmenliği
        (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
        Lojistik Yönetimi
        (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

        Makine Mühendisliği
        (Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi)
        Makine Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Maliye
        (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
        Matematik Öğretmenliği
        (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
        Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
        (Fen Fakültesi)
        Mekatronik Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Mimarlık
        (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
        Moleküler Biyoloji ve Genetik
        (Fen Fakültesi)
        Muhasebe ve Finans Yönetimi
        (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Okul Öncesi Öğretmenliği
        (Ereğli Eğitim Fakültesi)
        Okul Öncesi Öğretmenliği
        (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)

        Özel Eğitim Öğretmenliği
        (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
        Psikoloji
        (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
        Radyo, Televizyon ve Sinema
        (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
        (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
        (Ereğli Eğitim Fakültesi)
        Rekreasyon Yönetimi
        (Turizm Fakültesi)
        Sağlık Yönetimi
        (Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi )
        Sanat Tarihi
        (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği
        (Ereğli Eğitim Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği
        (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
        (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
        (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

        (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
        (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
        Sosyal Hizmet
        (Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi )
        Sosyoloji
        (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
        Şehir ve Bölge Planlama
        (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
        Tarih
        (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
        Tarih (İÖ)
        (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
        Tarih Öğretmenliği
        (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
        Tarla Bitkileri
        (Ereğli Ziraat Fakültesi)
        Tıp
        (Meram Tıp Fakültesi)
        Turizm İşletmeciliği
        (Turizm Fakültesi)

        Turizm Rehberliği(Turizm Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
        (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Ereğli Eğitim Fakültesi)
        Uçak Mühendisliği
        (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Finansman
        (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Uzay ve Uydu Mühendisliği
        (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
        Uzay ve Uydu Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
        (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
        Veterinerlik (Ereğli)
        (Veteriner Fakültesi )
        Yönetim Bilişim Sistemleri
        (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
        (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

        NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Eğitim Necmettin Erbakan Üniversitesi bölümleri 2023! Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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