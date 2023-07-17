Necmettin Erbakan Üniversitesi bölümleri 2023! Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Özel Eğitim Öğretmenliği

(Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)

Psikoloji

(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ereğli Eğitim Fakültesi)

Rekreasyon Yönetimi

(Turizm Fakültesi)

Sağlık Yönetimi

(Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi )

Sanat Tarihi

(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Ereğli Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)

Sosyal Hizmet

(Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi )

Sosyoloji

(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama

(Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

Tarih

(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Tarih (İÖ)

(Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Tarih Öğretmenliği

(Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi)

Tarla Bitkileri

(Ereğli Ziraat Fakültesi)

Tıp

(Meram Tıp Fakültesi)

Turizm İşletmeciliği

(Turizm Fakültesi)