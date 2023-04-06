NETLEŞTİ! 2. dönem MEB AÖL sınavları online mi yüz yüze mi? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim takvimi 2023!

Açık Öğretim Lisesi sınavlarını bekleyen öğrencilere duyuru Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. 2. dönem sınav tarihleri ve sınavın nasıl olacağını belli oldu. Kaydı yenileyen öğrenciler internet arama motorlarında '' 2. dönem MEB AÖL sınavları online mı yüz yüze mi? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte MEB takvimi ile sınav tarihleri ve diğer detaylar...