NETLEŞTİ! 2. dönem MEB AÖL sınavları online mi yüz yüze mi? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim takvimi 2023!

Açık Öğretim Lisesi sınavlarını bekleyen öğrencilere duyuru Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. 2. dönem sınav tarihleri ve sınavın nasıl olacağını belli oldu. Kaydı yenileyen öğrenciler internet arama motorlarında '' 2. dönem MEB AÖL sınavları online mı yüz yüze mi? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?'' sorularına yanıt arıyor. İşte MEB takvimi ile sınav tarihleri ve diğer detaylar...
2. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMANİ NASIL YAPILACAK 2023?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları online (çevrim içi) yapılacak. Sınavlar 24.04.2023 (saat 09.30'dan) – 30.04.2023 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında uygulanacak.
AÇIK ÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavları Nisan 2023'te e-Sınav olarak uygulanacak.
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı Temmuz 2023'te, e-Sınav olarak uygulanacak.
2023 yılı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2023'te e-Sınav olarak yapılacak.
AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
2023 AÖL 2. Dönem sınavları da online olarak e-Sınav üzerinden düzenlenecek.