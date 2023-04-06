NİSAN AYI BURS KREDİ ÖDEMELERİ YATTI MI? Ziraat Bankası KYK burs kredi sorgulama ekranı! Zamlı KYK bursu ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK burs ve kredi ödeme tarihlerini duyurdu. Peki Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı KYK bursu ne kadar, kaç TL?
NİSAN AYI BURS KREDİ ÖDEMELERİ YATTI MI?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başladığını duyurdu. Kasapoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ''Sevgili gençler, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle.'' ifadelerini kullandı.
KYK KREDİ VE BURS ÖDEME TAKVİMİ 2023 NİSAN!
Nisan ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleri, 6-10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.
TC Kimlik numarasının sonu;
0 olanlar 6 Nisan'da, 2 olanlar 7 Nisan'da, 4 olanlar 8 Nisan'da, 6 olanlar 9 Nisan'da, 8 olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.
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KYK BURSLARI ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU?
KYK bursları 2023 yılında lisans ve ön lisans öğrencilerine 1250 TL, yüksek lisans öğrencilerine 2500 TL, doktara öğrencilerine ise 3750 TL olarak ödeniyor. Herhangi bir zam duyurusu bulunmuyor.