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    • Eğitim
    • 06.04.2023 10:32
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    • 06.04.2023 10:45
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    NİSAN AYI BURS KREDİ ÖDEMELERİ YATTI MI? Ziraat Bankası KYK burs kredi sorgulama ekranı! Zamlı KYK bursu ne kadar, kaç TL?

    Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri hakkında son dakika flaş açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu üniversite öğrencilerinin beklediği açıklamayı yaptı. Buna göre KYK burs ve kredi ödeme tarihleri belli oldu. Nisan ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleri TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. Peki Zamlı KYK bursu ne kadar, kaç TL? İşte KYK burs kredi sorgulama ekranı!

    NİSAN AYI BURS KREDİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK burs ve kredi ödeme tarihlerini duyurdu. Peki Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı KYK bursu ne kadar, kaç TL?

    NİSAN AYI BURS KREDİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin başladığını duyurdu. Kasapoğlu sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ''Sevgili gençler, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle.'' ifadelerini kullandı.

    KYK KREDİ VE BURS ÖDEME TAKVİMİ 2023 NİSAN!

    Nisan ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleri, 6-10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.

    TC Kimlik numarasının sonu;

    0 olanlar 6 Nisan'da, 2 olanlar 7 Nisan'da, 4 olanlar 8 Nisan'da, 6 olanlar 9 Nisan'da, 8 olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.

    ÖĞRENİM / KATKI KREDİSİ VE BURS SORGULAMA - E-DEVLET

    KYK BURSLARI ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU?

    KYK bursları 2023 yılında lisans ve ön lisans öğrencilerine 1250 TL, yüksek lisans öğrencilerine 2500 TL, doktara öğrencilerine ise 3750 TL olarak ödeniyor. Herhangi bir zam duyurusu bulunmuyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kredi veya burs alan 1 milyon 424 bin öğrenciye 2023 yılında ödenecek rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurumuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK burs ve kredi ücretleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

        "2023 yılı kredi burs rakamını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."
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        Haberler Eğitim NİSAN AYI BURS KREDİ ÖDEMELERİ YATTI MI? Ziraat Bankası KYK burs kredi sorgulama ekranı! Zamlı KYK bursu ne kadar, kaç TL?
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