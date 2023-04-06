NİSAN AYI BURS KREDİ ÖDEMELERİ YATTI MI? Ziraat Bankası KYK burs kredi sorgulama ekranı! Zamlı KYK bursu ne kadar, kaç TL?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kredi veya burs alan 1 milyon 424 bin öğrenciye 2023 yılında ödenecek rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurumuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK burs ve kredi ücretleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

"2023 yılı kredi burs rakamını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."