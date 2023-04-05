45.000 öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? 45.000 öğretmen ataması sınav yerleri! MEB öğretmen ataması MÜLAKAT YERİ SORGULAMA!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezlerini açıkladı. 45.000 öğretmen atamasına başvuru yapan adaylar mülakat yerlerini merak ediyor. Peki, 45 bin öğretmen ataması mülakat yerleri nasıl öğrenilir? 45 bin öğretmen ataması sözlü sınav yeri açıklandı mı? İşte detaylar...