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    • Eğitim
    • 05.04.2023 09:15
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    • 05.04.2023 09:15
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    45.000 öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? 45.000 öğretmen ataması sınav yerleri! MEB öğretmen ataması MÜLAKAT YERİ SORGULAMA!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezlerini açıkladı.

    takvim.com.tr
    45.000 öğretmen ataması mülakat yeri sorgulama!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezlerini açıkladı. 45.000 öğretmen atamasına başvuru yapan adaylar mülakat yerlerini merak ediyor. Peki, 45 bin öğretmen ataması mülakat yerleri nasıl öğrenilir? 45 bin öğretmen ataması sözlü sınav yeri açıklandı mı? İşte detaylar...

    MEB 45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan 2023 öğretmen atama takvimine göre, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri bugün erişime açıldı.

    SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

    Mülakat yerlerinin açıklanmasının ardından Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

    MÜLAKAT YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        2023 YILI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

        Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

        Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

        Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

        Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

        Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

        Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

        Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

        Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

        Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren
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        Haberler Eğitim 45.000 öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? 45.000 öğretmen ataması sınav yerleri! MEB öğretmen ataması MÜLAKAT YERİ SORGULAMA!
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