Muş Alparslan Üniversitesi bölümleri 2023! Alparslan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Felsefe

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Gazetecilik

(İletişim Fakültesi)

Gerontoloji

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Hemşirelik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)

(Eğitim Fakültesi)

İslami İlimler

(İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler (M.T.O.K.)

(İslami İlimler Fakültesi)

İş Sağlığı ve Güvenliği

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kürt Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği