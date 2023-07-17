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    • Eğitim
    • 17.07.2023 21:47
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    • 17.07.2023 21:47
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    Muş Alparslan Üniversitesi bölümleri 2023! Alparslan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Muş Alparslan Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Muş Alparslan Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Muş Alparslan Üniversitesi bölümleri 2023! Muş Alparslan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Muş Alparslan Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Muş Alparslan Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Muş Alparslan Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Muş Alparslan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Felsefe
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Gazetecilik
    (İletişim Fakültesi)
    Gerontoloji
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
    (Eğitim Fakültesi)
    İslami İlimler
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (M.T.O.K.)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İş Sağlığı ve Güvenliği
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kürt Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Matematik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Moleküler Biyoloji ve Genetik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Okul Öncesi Öğretmenliği

    (Eğitim Fakültesi) Psikoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
    (Eğitim Fakültesi)
    Sağlık Yönetimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Sınıf Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Sosyal Hizmet
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Sosyoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)

    Tarih
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Türk Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Türkçe Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Yazılım Mühendisliği
    (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
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        Alevlerle mücadele!
        Haberler Eğitim Muş Alparslan Üniversitesi bölümleri 2023! Alparslan Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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