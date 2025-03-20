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Mütemadiyen nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı nedir?

Mütemadiyen kelimesi pek çok kişi tarafından karıştırılıyor ve doğru yazılışı merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre 'Mütemadiyen'in doğru yazılışı nasıl olmalı? Mütemadiyen kelimesinin anlamı nedir? İşte merak edilenler.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 16:36 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 16:38
Mütemadiyen nasıl yazılır? TDK’ya göre doğru yazılışı nedir?

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Mütemadiyen kelimesinin doğru yazımı pek çok kişi tarafından karıştırılıyor ve doğru yazılışı merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre 'Mütemadiyen'in doğru yazılışı nasıl olmalı? Mütemadiyen kelimesinin anlamı nedir? İşte merak edilen detaylar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mütemadiyen nasıl yazılır?

TDK sitesinde kelimenin, mütemadiyen şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı kişilerce kullanılan "metamadiyen" yazımı ise doğru bilinen yanlışlar arasında yer alıyor.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "mütemadiyen" şeklinde olmalıdır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MÜTEMADİYEN TDK'YA GÖRE ANLAMI

Mütemadiyen kelimesi, dilimizde oldukça sık kullanılan kelimelerden birisidir.

Mütemadiyen, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre mütemadiyen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ara vermeden, sürekli olarak, mütemadi

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MÜTEMADİYEN KELİMESİ CÜMLEDE KULLANIMI

- Mütemadiyen günlük tutardı ve yeni kitabı için araştırma yapardı.

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