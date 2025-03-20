Mütemadiyen nasıl yazılır? TDK’ya göre doğru yazılışı nedir?

Mütemadiyen kelimesinin doğru yazımı pek çok kişi tarafından karıştırılıyor ve doğru yazılışı merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre 'Mütemadiyen'in doğru yazılışı nasıl olmalı? Mütemadiyen kelimesinin anlamı nedir? İşte merak edilen detaylar.