Mütemadiyen nasıl yazılır? TDK’ya göre doğru yazılışı nedir?

Mütemadiyen kelimesinin doğru yazımı pek çok kişi tarafından karıştırılıyor ve doğru yazılışı merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre 'Mütemadiyen'in doğru yazılışı nasıl olmalı? Mütemadiyen kelimesinin anlamı nedir? İşte merak edilen detaylar.
Mütemadiyen kelimesinin doğru yazımı pek çok kişi tarafından karıştırılıyor ve doğru yazılışı merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre 'Mütemadiyen'in doğru yazılışı nasıl olmalı? Mütemadiyen kelimesinin anlamı nedir? İşte merak edilen detaylar.
Mütemadiyen nasıl yazılır?
TDK sitesinde kelimenin, mütemadiyen şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.
Bazı kişilerce kullanılan "metamadiyen" yazımı ise doğru bilinen yanlışlar arasında yer alıyor.
Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "mütemadiyen" şeklinde olmalıdır.
MÜTEMADİYEN TDK'YA GÖRE ANLAMI
Mütemadiyen kelimesi, dilimizde oldukça sık kullanılan kelimelerden birisidir.
Mütemadiyen, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
TDK'ye göre mütemadiyen kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Ara vermeden, sürekli olarak, mütemadi
MÜTEMADİYEN KELİMESİ CÜMLEDE KULLANIMI
- Mütemadiyen günlük tutardı ve yeni kitabı için araştırma yapardı.