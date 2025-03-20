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Birden bire nasıl yazılır? TDK’ye göre “birdenbire” doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi kurallarına göre, kelimelerin veya sözcüklerin doğru bir şekilde yazılması gerekiyor. Günlük hayatta sıkça kullanılan “birden bire” ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Peki "birdenbire" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “birden bire” kelimesinin doğru yazılışı…

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 12:39 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 12:39
Birden bire nasıl yazılır? TDK’ye göre birdenbire doğru yazılışı nedir?

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Türkçede, özellikle günlük dilde sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri de "birden bire" kelimesidir. Peki TDK'ye göre "birden bire" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BİRDEN BİRE NASIL YAZILIR?

Birleşik yazılan kelimeler konusunda, birdenbire kelimesi de buna örnektir. Bu kelime, cümle içinde ayrı yazıldığında yanlış olur ve doğru kullanımı birleşik yazılmalıdır.

✅ Doğru yazılışı: birdenbire

❎ Yanlış yazılı: birden bire

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "BİRDEN BİRE" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre, "ansızın" ya da "aniden" anlamına gelen kelime doğru şekilde birleşik yazılmalıdır. Yani, doğru yazımı "birdenbire" şeklinde olmalıdır.

Örneğin:

"Bu kelime, birdenbire insana şöyle bir irkilme verir." - Necip Fazıl Kısakürek