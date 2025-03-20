Birden bire nasıl yazılır? TDK’ye göre “birdenbire” doğru yazılışı nedir?

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Türkçede, özellikle günlük dilde sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri de "birden bire" kelimesidir. Peki TDK'ye göre "birden bire" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) BİRDEN BİRE NASIL YAZILIR? Birleşik yazılan kelimeler konusunda, birdenbire kelimesi de buna örnektir. Bu kelime, cümle içinde ayrı yazıldığında yanlış olur ve doğru kullanımı birleşik yazılmalıdır. ✅ Doğru yazılışı: birdenbire ❎ Yanlış yazılı: birden bire