Birden bire nasıl yazılır? TDK’ye göre “birdenbire” doğru yazılışı nedir?

Türkçede, özellikle günlük dilde sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri de "birden bire" kelimesidir. Peki TDK'ye göre "birden bire" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…
Türkçede, özellikle günlük dilde sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri de "birden bire" kelimesidir. Peki TDK'ye göre "birden bire" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…
BİRDEN BİRE NASIL YAZILIR?
Birleşik yazılan kelimeler konusunda, birdenbire kelimesi de buna örnektir. Bu kelime, cümle içinde ayrı yazıldığında yanlış olur ve doğru kullanımı birleşik yazılmalıdır.
✅ Doğru yazılışı: birdenbire
❎ Yanlış yazılı: birden bire
TDK'YE GÖRE "BİRDEN BİRE" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?
Türk Dil Kurumu'na göre, "ansızın" ya da "aniden" anlamına gelen kelime doğru şekilde birleşik yazılmalıdır. Yani, doğru yazımı "birdenbire" şeklinde olmalıdır.
Örneğin:
"Bu kelime, birdenbire insana şöyle bir irkilme verir." - Necip Fazıl Kısakürek