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    • Eğitim
    • 17.07.2023 21:43
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    • 17.07.2023 21:44
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    Munzur Üniversitesi bölümleri 2023! Munzur Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Munzur Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Munzur Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Munzur Üniversitesi bölümleri 2023! Munzur Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Munzur Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Munzur Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Munzur Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Munzur Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    MUNZUR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Acil Yardım ve Afet Yönetimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Coğrafya
    (Edebiyat Fakültesi)
    Çocuk Gelişimi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Felsefe
    (Edebiyat Fakültesi)
    Finans ve Bankacılık
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Tanıtım

    (İletişim Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
    (Edebiyat Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Mimarlık
    (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

    Psikoloji(Edebiyat Fakültesi)
    Radyo, Televizyon ve Sinema
    (İletişim Fakültesi)
    Sağlık Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Sosyal Hizmet
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Sosyoloji
    (Edebiyat Fakültesi)

    Tarih
    (Edebiyat Fakültesi)
    Türk Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Zaza Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
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        Alevlerle mücadele!
        Haberler Eğitim Munzur Üniversitesi bölümleri 2023! Munzur Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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