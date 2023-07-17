e-Okul Yetenek sınavı sonuçları sorgulama! MEB meb.gov.tr Yetenek sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Güzel sanatlar, Anadolu imam hatip...

MEB e-Okul yetenek sınav sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki MEB Yetenek sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Okul meb.gov.tr Yetenek sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Güzel sanatlar lisesi, Spor liseleri, Anadolu imam hatip...
MEB YETENEK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yetenek sınavı sonuçları 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Sonuçlar E-OKUL sistemi üzerinden ilan edilecek. Aşağıdaki link üzerinden sık sık sorgulama yaparak sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz.
E-OKUL YETENEK SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KESİN KAYIT NE ZAMAN 2023?
Kesin kayıtlar 17-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında okulumuzda yapılacaktır.
Sınavı kazanan öğrencilerimizin velilerini kesin kayıt evrakları ile birlikte okulumuza bekliyoruz.
KESİN KAYIT EVRAKLARI
1- T.C. Kimlik Kartı
2- Kesin Kayıt Dilekçesi (Okuldan alınacaktır)
3- Okul-Veli-Öğrenci Sözleşmesi (Okuldan alınacaktır)
4- 2 Top Fotokopi Kağıdı
5- 1 Adet Büyük Boy Dosya Klasörü
6- 1 Paket Telli Dosya
7- 1 Paket Şeffaf Dosya