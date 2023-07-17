e-Okul Yetenek sınavı sonuçları sorgulama! MEB meb.gov.tr Yetenek sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Güzel sanatlar, Anadolu imam hatip...

MEB e-Okul yetenek sınav sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki MEB Yetenek sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Okul meb.gov.tr Yetenek sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Güzel sanatlar lisesi, Spor liseleri, Anadolu imam hatip...