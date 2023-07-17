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    • Eğitim
    • 17.07.2023 17:04
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    • 17.07.2023 17:14
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    e-Okul Yetenek sınavı sonuçları sorgulama! MEB meb.gov.tr Yetenek sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Güzel sanatlar, Anadolu imam hatip...

    Yetenek sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemde sıkça araştırılır oldu. Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci almak için yetenek sınavı başvuruları tamamlandı. Öğrenciler sonuçlarına e-Okul Sistemi üzerinden bakabilecek. İşte MEB Yetenek sınavı sonuçları sorgulama ekranı.

    e-Okul Yetenek sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

    MEB e-Okul yetenek sınav sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Peki MEB Yetenek sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e-Okul meb.gov.tr Yetenek sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Güzel sanatlar lisesi, Spor liseleri, Anadolu imam hatip...

    MEB YETENEK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yetenek sınavı sonuçları 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Sonuçlar E-OKUL sistemi üzerinden ilan edilecek. Aşağıdaki link üzerinden sık sık sorgulama yaparak sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz.

    E-OKUL YETENEK SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    KESİN KAYIT NE ZAMAN 2023?

    Kesin kayıtlar 17-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında okulumuzda yapılacaktır.

    Sınavı kazanan öğrencilerimizin velilerini kesin kayıt evrakları ile birlikte okulumuza bekliyoruz.

    KESİN KAYIT EVRAKLARI

    1- T.C. Kimlik Kartı

    2- Kesin Kayıt Dilekçesi (Okuldan alınacaktır)

    3- Okul-Veli-Öğrenci Sözleşmesi (Okuldan alınacaktır)

    4- 2 Top Fotokopi Kağıdı

    5- 1 Adet Büyük Boy Dosya Klasörü

    6- 1 Paket Telli Dosya

    7- 1 Paket Şeffaf Dosya

        EK YERLEŞTİRME SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

        Kazanamayan veya başvuruyu kaçıran adaylarımız için Eylül ayında ek yerleştirme sınavı yapılacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberler Eğitim e-Okul Yetenek sınavı sonuçları sorgulama! MEB meb.gov.tr Yetenek sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Güzel sanatlar, Anadolu imam hatip...
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