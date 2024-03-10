SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Müjde! MEB 10 Günlük Tatil Takvimini Açıkladı! ☀️11 Gün Daha Tatil Masada!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son haber, öğrenciler için müjdeli bir tatil dönemini işaret ediyor. Nisan ayında peş peşe gelen tatiller, öğrencilerin kendilerine vakit ayırması, dinlenmesi ve derslere daha zinde bir şekilde dönmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 13:20 Güncelleme 10 Mart 2024, 13:20
Müjde! MEB 10 Günlük Tatil Takvimini Açıkladı! ☀️11 Gün Daha Tatil Masada!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen habere göre, Nisan ayı öğrenciler için tatil dolu geçecek. Öğrencilerin dinlenmesi, eğlenmesi ve derslere daha zinde dönmesi adına çeşitli tatil fırsatları sunulacak.

9 Günlük Ara Tatil veya Ramazan Bayramı Tatili

Nisan ayında, öğrencileri bekleyen ilk müjde 9 günlük ara tatil. Ancak, bu tatil aynı zamanda Ramazan Bayramı tatili olarak da değerlendirilebilir. Sonuç olarak, öğrenciler bu dönemde 9 gün boyunca tatil yapma fırsatı bulacaklar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tatili

23 Nisan, ülkemizde önemli bir bayram olarak kutlanıyor ve bu özel günde okullar tatil ediliyor. Öğrenciler, hem bayram coşkusunu yaşayacak hem de dinlenecekleri bir gün daha kazanacaklar.

31 Mart Seçimleri Sonrası Olası Tatil

31 Mart seçimleri sonrasında ise bir tatil fırsatı daha doğabilir. Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü, okulların tatil edilmesi gündemde. Henüz resmi açıklama gelmemiş olsa da, bu konu Milli Eğitim Bakanlığı'nın masasında.

Bu tatil planlarıyla birlikte, öğrenciler Nisan ayında toplamda 11 gün boyunca tatil yapma imkanına sahip olacaklar. Bu süreçte dinlenip enerji depolayacakları için derslere daha motive ve zinde bir şekilde dönmeleri bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu tatil düzenlemeleri, öğrencilerin hem eğitim hayatlarını hem de sosyal hayatlarını dengede tutmalarına yardımcı olacak nitelikte. Umarız bu tatil dönemi, öğrenciler için keyifli ve verimli geçer.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir’de
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı?
Başkan Erdoğan Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nı açıyor! Günde 1 milyon yolcu taşıyacak İstanbul’a nefes aldıracak
Ankara’da ağır DEM’lenme! CHP ve DEM’den Polatlı, Yenimahalle ve Bala’da Kandil uzlaşısı! DEM’li Öztürk Türkdoğan’dan itiraf Özgür Özel’den inkar
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde| Sisler kalktı örtü yırtıldı! İşte CHP’nin İstanbul’da 17 ilçedeki PKK listesi
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
Türkiye’nin konuştuğu trafik kazasında yeni detaylar! Tanık ifadelerine ulaşıldı! İşte canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışının perde arkası
CHP’deki krizde yeni perde | Ekrem İmamoğlu büyük panikte! DEM’i kaybetme korkusundan Tunç Soyer’e sarıldı!
Kiraya 21 bin TL indirim! Beyanname dönemi başladı! İşte 7 soruda vergi rehberi
Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı | Güncel kripto rehberi ve finansal zincir deşifre oldu
Fenerbahçe - Pendikspor maçı öncesi İsmail Kartal’dan sürpriz 11 kararı! 3. Türk kim olacak?
CANLI TAKİP | Savaşın gölgesinde Ramazan! İsrail’in zulmü bitmiyor! Yüzbinlerce Filistinli açlık çekiyor
Seçil Erzan futbolcuların parasını alırken ’Fatih Terim Fonu’ dedi mi? İşte yeni detaylar...
Kemal’in intikam hamlesi CHP’de DEM’liği taşırdı! Diyarbakır’dan Genel Merkez’e ültimatom: Burcu Köksal’a ‘seviyesiz kadın’ deyip aforoz ettiler
Emekliye 7 büyük destek! Aylıklar artıyor! İndirimler geliyor
SON DAKİKA