MEB’den müjde karar! 4 gün okul 3 gün tatil sistemi kesinleşti! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Eğitim sistemlerindeki yeniliklerle gündeme gelen Finlandiya modeli, Türkiye'de de ilgi uyandırıyor. Finlandiya'da başarıyla uygulanan 4 gün okul, 3 gün tatil sistemi, öğrencilere daha fazla dinlenme ve sosyal etkinliklere katılma fırsatı sunuyor. Avrupa'da bu sistemi benimseyen ülkelerin sayısının artmasıyla birlikte, Türkiye'de okulların haftalık çalışma günlerinde değişiklik olup olmayacağı merak konusu haline geldi.

Şu an için resmi bir açıklama olmamakla birlikte, haftada 5 gün olan eğitim günlerinde bir değişiklik olup olmayacağı gündemde. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri öğrencilere eğitim ve öğretim devam ederken, Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatiller olarak kalıyor.