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MEB'den müjde karar! 4 gün okul 3 gün tatil sistemi kesinleşti! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Türkiye'de eğitim sistemi sürekli gelişme ve değişme içerisinde. Son dönemde sık sık gündeme gelen ve Avrupa'da bazı okullarda uygulanan 4 gün okul, 3 gün tatil sistemi, Türkiye'de uzun bir süredir konuşulan bir konu haline geldi. Nisan ara tatiline az bir zaman kala, bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, 4 gün okul 3 gün tatil olacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 14:15 Güncelleme 08 Mart 2024, 14:15
MEB’den müjde karar! 4 gün okul 3 gün tatil sistemi kesinleşti! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

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Eğitim sistemlerindeki yeniliklerle gündeme gelen Finlandiya modeli, Türkiye'de de ilgi uyandırıyor. Finlandiya'da başarıyla uygulanan 4 gün okul, 3 gün tatil sistemi, öğrencilere daha fazla dinlenme ve sosyal etkinliklere katılma fırsatı sunuyor. Avrupa'da bu sistemi benimseyen ülkelerin sayısının artmasıyla birlikte, Türkiye'de okulların haftalık çalışma günlerinde değişiklik olup olmayacağı merak konusu haline geldi.

Şu an için resmi bir açıklama olmamakla birlikte, haftada 5 gün olan eğitim günlerinde bir değişiklik olup olmayacağı gündemde. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri öğrencilere eğitim ve öğretim devam ederken, Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatiller olarak kalıyor.

Resmi bir duyuru yapıldığında, detaylar haberimizde yer alacak. Okullardaki olası değişiklikleri takip ederek, güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Okulların İlerleyen Tatil Programı Belli Oldu

Öğrencilerin merakla beklediği 2. ara tatil ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tatil, öğrencilere kısa bir dinlenme fırsatı sunacak.

Yaz tatili ise 14 Haziran 2024 tarihinde 2. dönem karnelerinin dağıtılmasıyla başlayacak. Öğrenciler, yaz aylarını dinlenerek ve keyifli zaman geçirerek geçirecekler.

Tatil programındaki bu önemli tarihlerle ilgili gelişmeleri takip ederek, öğrenci ve velilere bilgi sunmaya devam edeceğiz.

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