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MUĞLA VE ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ 2024? Bugün hangi illerde okullar tatil? 6 Mart MEB Valilik son dakika açıklamalar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Muğla ve Antalya'da kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Antalya'da gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Bu durum, şehirde eğitim gören öğrenciler ve velileri arasında okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 06:03 Güncelleme 06 Mart 2024, 06:03
MUĞLA VE ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ 2024? Bugün hangi illerde okullar tatil? 6 Mart MEB Valilik son dakika açıklamalar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısıyla Antalya'da gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağışın il genelinde kuvvetli, doğuda ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bu durum, öğrenci ve öğretmenler tarafından okulların tatil olup olmayacağı konusunda merak uyandırdı.

METEOROLOJİDEN ANTALYA İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Antalya için 6 Mart Çarşamba günü için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak il genelinde kuvvetli, doğuda ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Kuvvetli yağış, batı kesimlerde yarın akşam saatlerinden sonra, doğuda ise çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bekleniyor.

6 MART ÇARŞAMBA ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da 6 Mart Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama henüz gelmedi. Konu ile ilgili Antalya Valiliği'nden açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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