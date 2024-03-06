MUĞLA VE ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ 2024? Bugün hangi illerde okullar tatil? 6 Mart MEB Valilik son dakika açıklamalar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısıyla Antalya'da gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağışın il genelinde kuvvetli, doğuda ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bu durum, öğrenci ve öğretmenler tarafından okulların tatil olup olmayacağı konusunda merak uyandırdı.
METEOROLOJİDEN ANTALYA İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Antalya için 6 Mart Çarşamba günü için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak il genelinde kuvvetli, doğuda ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.
Kuvvetli yağış, batı kesimlerde yarın akşam saatlerinden sonra, doğuda ise çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bekleniyor.