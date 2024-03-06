BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman? MEB sınav takvimi 2024!

Türkiye'nin bilim ve sanat alanlarında yetenekli gençleri keşfetmek ve onlara özel eğitim imkanları sunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci, her yıl milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği bir dönemi temsil ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da bu süreç, 20 Şubat itibariyle başlamış bulunuyor.