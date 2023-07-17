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    • Eğitim
    • 17.07.2023 16:23
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    • 17.07.2023 16:23
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    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bölümleri 2023! Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bölümleri 2023! Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
    (Teknoloji Fakültesi)
    Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.)
    (Teknoloji Fakültesi)
    Almanca Öğretmenliği (Almanca)
    (Eğitim Fakültesi)
    Arkeoloji
    (Edebiyat Fakültesi)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bilişim Sistemleri Mühendisliği
    (Teknoloji Fakültesi)
    Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)

    (Teknoloji Fakültesi)
    Biyoloji
    (Fen Fakültesi)
    Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
    (Edebiyat Fakültesi)
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Dijital Oyun Tasarımı
    (Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi)
    Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu)
    (Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi)
    Dil ve Konuşma Terapisi
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Ekonomi ve Finans
    (Fethiye İşletme Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Enerji Sistemleri Mühendisliği
    (Teknoloji Fakültesi)
    Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
    (Teknoloji Fakültesi)
    Felsefe
    (Edebiyat Fakültesi)

    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Fizik
    (Fen Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Turizm Fakültesi)
    Gümrük İşletme
    (Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Havacılık Yönetimi
    (Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu)
    Hemşirelik
    (Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Hemşirelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İktisat (İngilizce)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İktisat (İngilizce) (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İktisat (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
    İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
    (Edebiyat Fakültesi)
    İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
    (Eğitim Fakültesi)
    İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
    (Mühendislik Fakültesi)
    İslami İlimler
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İslami İlimler (M.T.O.K.)
    (İslami İlimler Fakültesi)
    İstatistik
    (Fen Fakültesi)
    İşletme
    (Fethiye İşletme Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İşletme (İÖ)
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Kamu Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

        Kamu Yönetimi (İÖ) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Kimya
        (Fen Fakültesi)
        Maden Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Matematik
        (Fen Fakültesi)
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Mimarlık
        (Mimarlık Fakültesi)
        Moleküler Biyoloji ve Genetik
        (Fen Fakültesi)
        Muhasebe ve Finans Yönetimi
        (Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
        Okul Öncesi Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Özel Eğitim Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Psikoloji
        (Edebiyat Fakültesi)
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
        (Eğitim Fakültesi)
        Sağlık Yönetimi
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Sanat Tarihi
        (Edebiyat Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)

        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Sosyal Hizmet
        (Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
        Sosyoloji
        (Edebiyat Fakültesi)
        Su Ürünleri Mühendisliği
        (Su Ürünleri Fakültesi)
        Şehir ve Bölge Planlama
        (Mimarlık Fakültesi)
        Tarih
        (Edebiyat Fakültesi)
        Tarih (İÖ)
        (Edebiyat Fakültesi)
        Tıp
        (Tıp Fakültesi)
        Tıp (İngilizce)
        (Tıp Fakültesi)
        Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
        (Tıp Fakültesi)
        Turizm İşletmeciliği
        (Fethiye İşletme Fakültesi)
        Turizm İşletmeciliği
        (Turizm Fakültesi)
        Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
        (Turizm Fakültesi)

        Turizm Rehberliği(Turizm Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (Edebiyat Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
        (Edebiyat Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Finansman
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Lojistik
        (Fethiye İşletme Fakültesi)
        Veterinerlik
        (Milas Veteriner Fakültesi)
        Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
        (Turizm Fakültesi)
        Yönetim Bilişim Sistemleri
        (Fethiye İşletme Fakültesi)

        MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Eğitim Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bölümleri 2023! Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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