Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bölümleri 2023! Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Fizik

(Fen Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

(Turizm Fakültesi)

Gümrük İşletme

(Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Havacılık Yönetimi

(Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Hemşirelik

(Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (İngilizce)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (İngilizce) (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

(Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)

(Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

İslami İlimler

(İslami İlimler Fakültesi)

İslami İlimler (M.T.O.K.)

(İslami İlimler Fakültesi)

İstatistik

(Fen Fakültesi)

İşletme

(Fethiye İşletme Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)