Mersin Üniversitesi bölümleri 2023! Mersin Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Almanca Mütercim ve Tercümanlık

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Arkeoloji

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

(Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu)

Biyoloji

(Fen Fakültesi)

Biyoteknoloji

(Fen Fakültesi)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

(Denizcilik Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Ebelik

(İçel Sağlık Yüksekokulu)

Eczacılık

(Eczacılık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Felsefe

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Fizik

(Fen Fakültesi)

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

(Turizm Fakültesi)

Gazetecilik

(İletişim Fakültesi)

Gıda Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Harita Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu)

(Mühendislik Fakültesi)

Hemşirelik

(Hemşirelik Fakültesi)

İktisat