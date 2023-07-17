Mersin Üniversitesi bölümleri 2023! Mersin Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Mersin Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Mersin Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Mersin Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Arkeoloji
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu)
Biyoloji
(Fen Fakültesi)
Biyoteknoloji
(Fen Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(Denizcilik Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebelik
(İçel Sağlık Yüksekokulu)
Eczacılık
(Eczacılık Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Felsefe
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Fizik
(Fen Fakültesi)
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Turizm Fakültesi)
Gazetecilik
(İletişim Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Harita Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
(Mühendislik Fakültesi)
Hemşirelik
(Hemşirelik Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İngiliz Dilbilimi (İngilizce)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
İslami İlimler
(İslami İlimler Fakültesi)
İslami İlimler (M.T.O.K.)
(İslami İlimler Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Kimya
(Fen Fakültesi)
Kimya Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Maliye
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Fen Fakültesi)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Mimarlık
(Mimarlık Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Psikoloji
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Radyo, Televizyon ve Sinema
(İletişim Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Eğitim Fakültesi)
Rekreasyon Yönetimi
(Turizm Fakültesi)
Sağlık Yönetimi
(İçel Sağlık Yüksekokulu)
Sanat Tarihi
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Sınıf Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Sosyoloji
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Sosyoloji (KKTC Uyruklu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Su Ürünleri Mühendisliği
(Su Ürünleri Fakültesi)
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)