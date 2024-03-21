Müge Anlı ve Dostları Güzel Sanatlar Lisesi açılıyor! Müge Anlı heyecanını dile getirdi: Milyonlarca kişinin burada eli var

Hem kendisinin hem de seyircilerinin çok heyecanlı olduğunu belirten Anlı, "Bu bir örnek proje olsun istedik. Ben hep şunu söylüyorum, yardımlar tabii ki bakanlığımıza da yapılıyor ama milyonlarca insanın bir araya gelerek, gönüllerinden büyük paralar harcayarak yardımcı olmaları benim için çok mutluluk verici. Bu durum aynı zamanda çok duygulandırıyor beni. Milyonlarca kişinin burada eli var, emeği var. O yüzden ben de buradan çok güzel çocuklarımızın yetişeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

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