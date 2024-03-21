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Müge Anlı ve Dostları Güzel Sanatlar Lisesi açılıyor! Müge Anlı heyecanını dile getirdi: Milyonlarca kişinin burada eli var

Roman çocuklar başta olmak üzere tüm çocukların eğitim alacağı Müge Anlı ve Dostları Güzel Sanatlar Lisesi açılıyor. Anlı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte projenin gerçekleşeceği Terra Santa'yı ziyaret etti. Heyecanlı olduğunu söyleyen Anlı, “Bu okul için milyonlarca kişi buluştu, okulun donanımı için gönüllerinden para harcadılar. Örnek bir proje oldu” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 09:29 Güncelleme 21 Mart 2024, 10:06
Müge Anlı ve Dostları Güzel Sanatlar Lisesi açılıyor! Müge Anlı heyecanını dile getirdi: Milyonlarca kişinin burada eli var

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Müge Anlı'nın çocukları sanatla buluşturmayı hedeflediği Müge Anlı ve Dostları Güzel Sanatlar Lisesi projesi, Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından Terra Santa'da hayata geçiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Müge AnlıMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Müge Anlı

Anlı'nın okul projesi sayesinde özellikle müzik konusunda yetenekli olan Roman çocuklarımız başta olmak üzere tüm çocuklarımız eğitim alacak, yeteneklerini geliştirecek.

Müge Anlı ve Dostları Güzel Sanatlar Lisesi açılıyor!

ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİLER
Anlı; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı ile birlikte, önceki gün Terra Santa'yı ziyaret etti.

Hem kendisinin hem de seyircilerinin çok heyecanlı olduğunu belirten Anlı, "Bu bir örnek proje olsun istedik. Ben hep şunu söylüyorum, yardımlar tabii ki bakanlığımıza da yapılıyor ama milyonlarca insanın bir araya gelerek, gönüllerinden büyük paralar harcayarak yardımcı olmaları benim için çok mutluluk verici. Bu durum aynı zamanda çok duygulandırıyor beni. Milyonlarca kişinin burada eli var, emeği var. O yüzden ben de buradan çok güzel çocuklarımızın yetişeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

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