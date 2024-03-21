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22 Mart Ankara'da okullar tatil mi 2024? Kar tatili olan iller hangileri? MEB Valilik açıklamaları son dakika...

Türkiye genelinde uzun bir süredir devam eden bahar havalarına bir mola veriliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, hava sıcaklıklarında ani bir düşüş yaşanacak ve kışın etkileri tekrar hissedilmeye başlanacak. Özellikle Ankara'da kar yağışı bekleniyor. Peki, 1-22 Mart Ankara'da okullar tatil mi 2024? Kar tatili olan iller hangileri? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 08:12 Güncelleme 21 Mart 2024, 08:12
22 Mart Ankara’da okullar tatil mi 2024? Kar tatili olan iller hangileri? MEB Valilik açıklamaları son dakika...

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Mart ayının üçüncü haftasıyla birlikte, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşüyor ve doğu illerinde kuvvetli yağışlarla birlikte karla karışık yağmur bekleniyor. Uzmanlar, özellikle bu bölgelerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyorlar.

OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları ile ilgili tahminler sonrasında gözler tatil haberlerine çevrildi. Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili son dakika açıklaması gelirse habere eklenecek.

21 MART PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Yarın İstanbul'da yağmur bekleniyor. 21 Mart Perşembe günü havanın kapalı olmasının yanı sıra hava sıcaklıklarının da 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

21 Mart Perşembe günü Ankara'da ise karla karışık yağmur beklentisi var. Hafta sonunu bahar havası gibi ılık geçiren Başkent'te hava sıcaklıkları yarın 6 dereceye kadar düşecek.

Diğer şehirlere göre daha stabil bir havaya sahip olan İzmir'de ise hava bulutlu ev yağışsız olacak. Bununla birlikte hava sıcaklıkları günün farklı saatlerinde 5 ile 16 derece arasında değişecek.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU 21 MART

21 Mart Perşembe günü Türkiye adeta kış aylarından bir gün yaşayacak. Yurt genelinde bir süredir kendini gösteren hava sıcaklıkları ve güneşli hava bir süre için görülmeyecek. Pek çok meyve ağacının çiçeklerini açtığı günlerin ardından sıcaklıklar ortalama 5 derece düşerken İç Anadolu ve Doğu bölgesinde kar yağışı bekleniyor.

Ege ve Akdeniz bölgeleri diğer bölgelere nispeten daha ılıman bir havaya sahipken, Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya ise bulutlu ancak yağışsız bir güne uyanacak. Kalan şehirler ise yağışlı olacak.

Diğer yandan Meteoroloji, 21 Mart Perşembe için Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun bir kısmına çığ tehlikesi veriyor. Ayrıca Hatay'da kuvvetli sağanak bekleniyor.

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