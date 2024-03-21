22 Mart Ankara’da okullar tatil mi 2024? Kar tatili olan iller hangileri? MEB Valilik açıklamaları son dakika...

Diğer şehirlere göre daha stabil bir havaya sahip olan İzmir'de ise hava bulutlu ev yağışsız olacak. Bununla birlikte hava sıcaklıkları günün farklı saatlerinde 5 ile 16 derece arasında değişecek.

21 Mart Perşembe günü Türkiye adeta kış aylarından bir gün yaşayacak. Yurt genelinde bir süredir kendini gösteren hava sıcaklıkları ve güneşli hava bir süre için görülmeyecek. Pek çok meyve ağacının çiçeklerini açtığı günlerin ardından sıcaklıklar ortalama 5 derece düşerken İç Anadolu ve Doğu bölgesinde kar yağışı bekleniyor.

Ege ve Akdeniz bölgeleri diğer bölgelere nispeten daha ılıman bir havaya sahipken, Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Antalya ise bulutlu ancak yağışsız bir güne uyanacak. Kalan şehirler ise yağışlı olacak.

Diğer yandan Meteoroloji, 21 Mart Perşembe için Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun bir kısmına çığ tehlikesi veriyor. Ayrıca Hatay'da kuvvetli sağanak bekleniyor.