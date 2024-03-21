MEB’den taptaze tatil kararı! Derslere 15 gün ara; Nisan tatili öncesi öğrenciler göbek atacak! Anaokul, ilkokul, 9.10.11.12. sınıflar...

Nisan ayındaki bu tatil fırsatı, öğrencilerin sıcak havanın tadını çıkarmalarına ve sevdikleriyle bir araya gelerek dinlenmelerine imkan verecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kararı, öğrencilerin sağlıklı ve dengeli bir eğitim-öğretim dönemi geçirmelerini desteklemek amacıyla atılmış önemli bir adım olarak nitelendirilebilir.