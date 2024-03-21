MEB’den taptaze tatil kararı! Derslere 15 gün ara; Nisan tatili öncesi öğrenciler göbek atacak! Anaokul, ilkokul, 9.10.11.12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı, Nisan ayında öğrencilere adeta bir tatil şöleni yaşatacak. Öğrenciler, yaz tatiline girmeden önce ekstra bir dinlenme ve eğlence fırsatı bulacaklar.
Milli Eğitim Bakanlığı, Nisan ayında öğrencilere adeta bir tatil şöleni yaşatacak. Öğrenciler, yaz tatiline girmeden önce ekstra bir dinlenme ve eğlence fırsatı bulacaklar.
Nisan ayı, 1 Nisan Pazartesi günü seçim tatiliyle başlayacak ve ardından 9 günlük bayram tatiliyle devam edecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da dahil olmak üzere hafta sonlarıyla birleştirildiğinde toplamda 15 güne yakın bir tatil süreci öğrencileri bekliyor.
Bu tatil dönemi, öğrencilerin yeniden enerji toplamalarına ve daha zinde bir şekilde derslere dönmelerine olanak sağlayacak. Aynı zamanda, keyifli vakit geçirerek yaz aylarına hazırlanmalarına olanak tanıyacak.
Nisan ayındaki bu tatil fırsatı, öğrencilerin sıcak havanın tadını çıkarmalarına ve sevdikleriyle bir araya gelerek dinlenmelerine imkan verecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kararı, öğrencilerin sağlıklı ve dengeli bir eğitim-öğretim dönemi geçirmelerini desteklemek amacıyla atılmış önemli bir adım olarak nitelendirilebilir.
ARA TATİL NE ZAMAN?
2. Ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında olacak.
Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.
ARA TATİL KAÇ GÜN?
Ara tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.
YAZ TATİLİ 2024 NE ZAMAN?
Yaz tatili 14 Haziran 2024 tarihinde başlayacak.