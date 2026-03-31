Yüksek lisans ve doktora öğrencileri af kapsamı dışında tutulacak ve kanun teklifi nisan ayı sonunda TBMM'ye sunulacak.

Temmuz 2022 öncesi ilişiği kesilenler için yalnızca daha önceki aflardan yararlanmamış olma şartı aranacak.

Temmuz 2022 sonrası üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler için herhangi bir şart aranmadan öğrenci affı getirilecek.

Bu fiilleri işleyen kişilere 5 bin ila 10 bin lira arasında adli para cezası uygulanacak.

Yapay zekâya tez yazdıran veya başkalarına yazdırarak diploma ya da akademik unvan elde eden kişiler üniversiteden çıkarılacak ve unvanları geri alınacak.

AK Parti Grup Başkanlığı'nca uzun zamandır çalışılan ve 30 madde olması öngörülen Yükseköğretim Kanunu düzenlemesi şekilleniyor. Düzenlemede, tezini yapay zekâya yazdıranlara da ceza öngörülüyor.

Başkalarına yazdırılan tez, makale, kitap veya projeler yoluyla diploma veya akademik unvan elde edilmesi ağır yaptırımlara bağlanacak. Bu fiilleri işleyenler, üniversiteden çıkarılacak, unvanlar da geri alınacak. Bu kişilere 5 bin ila 10 bin lira arasında adli para cezası uygulanacak.



Üniversitelerle ilişiği kesilen öğrenciler için hazırlanan yeni "öğrenci affı" düzenlemesinde ise Temmuz 2022 sonrası ilişiği kesilen öğrenciler için herhangi bir şart aranmayacak. Temmuz 2022 öncesi için ise yalnızca daha önceki aflardan yararlanmamış olma şartı getirilecek. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri af dışında tutulacak. Kanun teklifinin nisan ayı sonunda TBMM'ye sunulacak.

Haber: Burcu Şen