MSÜ TERCİH KILAVUZU 2024! MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Savunma Üniversitesi taban tavan puanları ve başarı sıralamaları 2024!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci belirleme sınavı, 3 Mart tarihinde gerçekleştirilmiş ve adaylar merakla sonuçları beklemeye başlamıştı. Sonuçlar, heyecanla beklenen gün olan 21 Mart'ta adaylara sunuldu. Ancak, şimdi adayların odak noktası MSÜ tercih kılavuzu oldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 2024 MSÜ tercihlerinin 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacağını bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; ''Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart'ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.