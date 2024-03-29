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MSÜ TERCİH KILAVUZU 2024! MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Savunma Üniversitesi taban tavan puanları ve başarı sıralamaları 2024!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce aday, gözlerini tercih tarihlerine çevirdi. Heyecanla beklenen 2024 MSÜ tercih kılavuzu hakkında aramalar hız kazandı. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olur? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 06:10 Güncelleme 29 Mart 2024, 07:10
MSÜ TERCİH KILAVUZU 2024! MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? Milli Savunma Üniversitesi taban tavan puanları ve başarı sıralamaları 2024!

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci belirleme sınavı, 3 Mart tarihinde gerçekleştirilmiş ve adaylar merakla sonuçları beklemeye başlamıştı. Sonuçlar, heyecanla beklenen gün olan 21 Mart'ta adaylara sunuldu. Ancak, şimdi adayların odak noktası MSÜ tercih kılavuzu oldu.

2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

3 Mart günü düzenlenen MSÜ sınavı ardından sonuçlarını da öğrenen adaylar tercih aşamasına başlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 2024 MSÜ tercihlerinin 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacağını bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; ''Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart'ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.

MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

MSÜ tercih kılavuzu henüz paylaşılmadı.

Tercih tarihinden önce ÖSYM tarafından yayımlanacak. Millî Savunma Bakanlığının personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edeceği tarihler arasında Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri gerçekleştirilecek.

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