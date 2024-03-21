MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? MSÜ sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Taban puanları...

2024 MSÜ sınav sonuçları, heyecanla bekleyen adaylar için önemli bir merak konusu haline geldi. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almayı hedefleyen birçok aday, gelecekleri için bu sonuçları bekliyor.
2024 MSÜ sınav sonuçları, heyecanla bekleyen adaylar için önemli bir merak konusu haline geldi. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almayı hedefleyen birçok aday, gelecekleri için bu sonuçları bekliyor.
2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
MSÜ SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
MSÜ İÇİN TYT VE AYT SINAVINA KATILMAK GEREKİYOR
Harp Okulları için;
a. 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir.
b. 2024-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.
Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.