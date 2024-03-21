MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? MSÜ sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Taban puanları...

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2024 MSÜ sınav sonuçları, heyecanla bekleyen adaylar için önemli bir merak konusu haline geldi. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almayı hedefleyen birçok aday, gelecekleri için bu sonuçları bekliyor.

2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.