MEB’den jet tatil kararı! 4 gün ders işlenmeyecek! 2. ara tatili bekleyen öğrencilere sürpriz! Öğretmenler ve 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi, öğrenciler için heyecan verici bir döneme işaret ediyor. Özellikle ikinci ara tatilin ve Ramazan Bayramı'nın benzer tarihlerde denk gelmesi, öğrencilere ve ailelerine özel bir zaman sunuyor.
4 TATİL FIRSATI BİRDEN
Nisan ayı, öğrenciler için dopdolu bir tatil zamanı olacak! 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan belediye seçimlerinin ardından, Pazartesi günü okullar tatil olacak. Bu bir günlük tatilin ardından, 5 Nisan Cuma günü başlayacak ve tam 9 gün sürecek bir ara tatil heyecanı yaşanacak. Öğrenciler bu süre zarfında dinlenecek, eğlenecek ve aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirecekler.
Ara tatilin ardından, 23 Nisan Salı günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Bu özel günde de okullar tatil olacak, böylece öğrenciler toplamda 11 gün boyunca tatilin keyfini çıkaracaklar.