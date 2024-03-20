MEB’den jet tatil kararı! 4 gün ders işlenmeyecek! 2. ara tatili bekleyen öğrencilere sürpriz! Öğretmenler ve 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

BAYRAM TATİLİ KARARI KESİNLEŞTİ 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ikinci ara tatil, öğrencilere 9 günlük bir dinlenme ve eğlence fırsatı sunacak. 5 Nisan Cuma günü başlayacak tatil, hafta sonu ile birleşerek 15 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

Bu süre zarfında öğrenciler, hem dinlenip enerji depolama şansı bulacaklar hem de aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekler.

Öte yandan, Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan 2024 tarihlerine denk gelmesi, öğrencilerin aileleriyle bir araya gelme ve bayram coşkusunu doyasıya yaşama imkanı sunuyor. Bu özel dönemde öğrenciler, hem manevi anlamda güçlenme fırsatı bulacaklar hem de aileleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşayacaklar.

Her ne kadar ara tatil ile Ramazan Bayramı aynı döneme denk gelse de, bu durum öğrenciler için sadece dinlenme ve aileleriyle birlikte olma fırsatı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan da zengin bir deneyim sunuyor.