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MEB'den jet tatil kararı! 4 gün ders işlenmeyecek! 2. ara tatili bekleyen öğrencilere sürpriz! Öğretmenler ve 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Öğrenciler için yoğun bir eğitim öğretim döneminin sonuna gelindi ve keyifli bir tatil dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre, önümüzdeki ay öğrenciler dört kez tatil yapacaklar. Bu tatil dönemleri, öğrencilerin yoğun ders temposundan sonra dinlenmeleri ve eğlenmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 11:30 Güncelleme 20 Mart 2024, 11:30
MEB’den jet tatil kararı! 4 gün ders işlenmeyecek! 2. ara tatili bekleyen öğrencilere sürpriz! Öğretmenler ve 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi, öğrenciler için heyecan verici bir döneme işaret ediyor. Özellikle ikinci ara tatilin ve Ramazan Bayramı'nın benzer tarihlerde denk gelmesi, öğrencilere ve ailelerine özel bir zaman sunuyor.

4 TATİL FIRSATI BİRDEN

Nisan ayı, öğrenciler için dopdolu bir tatil zamanı olacak! 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan belediye seçimlerinin ardından, Pazartesi günü okullar tatil olacak. Bu bir günlük tatilin ardından, 5 Nisan Cuma günü başlayacak ve tam 9 gün sürecek bir ara tatil heyecanı yaşanacak. Öğrenciler bu süre zarfında dinlenecek, eğlenecek ve aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirecekler.

Ara tatilin ardından, 23 Nisan Salı günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Bu özel günde de okullar tatil olacak, böylece öğrenciler toplamda 11 gün boyunca tatilin keyfini çıkaracaklar.

BAYRAM TATİLİ KARARI KESİNLEŞTİ

8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ikinci ara tatil, öğrencilere 9 günlük bir dinlenme ve eğlence fırsatı sunacak. 5 Nisan Cuma günü başlayacak tatil, hafta sonu ile birleşerek 15 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

Bu süre zarfında öğrenciler, hem dinlenip enerji depolama şansı bulacaklar hem de aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekler.

Öte yandan, Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan 2024 tarihlerine denk gelmesi, öğrencilerin aileleriyle bir araya gelme ve bayram coşkusunu doyasıya yaşama imkanı sunuyor. Bu özel dönemde öğrenciler, hem manevi anlamda güçlenme fırsatı bulacaklar hem de aileleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşayacaklar.

Her ne kadar ara tatil ile Ramazan Bayramı aynı döneme denk gelse de, bu durum öğrenciler için sadece dinlenme ve aileleriyle birlikte olma fırsatı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan da zengin bir deneyim sunuyor.

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