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    • Eğitim
    • 01.04.2023 17:46
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    • 01.04.2023 17:48
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    MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM MSÜ SONUÇ SORGULAMA ekranı! Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Okulu taban puanları...

    MSÜ soru ve cevap anahtarı, söz konusu sınav öncesi adayların gündemine geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), başvuruları 13 Ocak-9 Şubat 2023 tarihlerinde alınan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 Pazar günü organize edilecek. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2023 MSÜ cevap anahtarı görüntüleme ekranı, şimdiden adayların gündemine geldi. Askeri üniversitelere girmek isteyen adayların katılımı ile MSÜ sınavı bu hafta gerçekleşecek.

    MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre MSÜ sınav sorularının 2 Nisan Pazar günü erişime açılması bekleniyor.

    MSÜ SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

    Öte yandan MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi KontrolSistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına,sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işlemehttps://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA?

        Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek.Sınavda 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

        2022 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

        HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

        KHO, DHO, SG Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

        KHO Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375

        KHO Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

            2022 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

            HHO Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667

            KHO, DHO, SG Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110

            KHO Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

            KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

            BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

            BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

            BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756
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