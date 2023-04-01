MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM MSÜ SONUÇ SORGULAMA ekranı! Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Okulu taban puanları...

2023 MSÜ cevap anahtarı görüntüleme ekranı, şimdiden adayların gündemine geldi. Askeri üniversitelere girmek isteyen adayların katılımı ile MSÜ sınavı bu hafta gerçekleşecek.
MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre MSÜ sınav sorularının 2 Nisan Pazar günü erişime açılması bekleniyor.
MSÜ SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
Öte yandan MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.