Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor ve MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan ve kariyerini bu yönde hedefleyenler her gün MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? MSÜ sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
MSÜ 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
MSÜ'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
2023-MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir: