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    • 02.04.2023 08:26
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    MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? MSÜ sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

    "2023 MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından 2 Nisam tarihinde düzenleniyor ve hemen sonrasında MSÜ sonuçlarını öğrenmek isteyenler tüm detayları merak eder oldu. Peki, MSÜ 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MSÜ sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor ve MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan ve kariyerini bu yönde hedefleyenler her gün MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? MSÜ sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    MSÜ 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    MSÜ'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

    2023-MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME

    Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

    Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

        - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        - Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        - Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

        - Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
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        Haberler Haberler MSÜ sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023? MSÜ sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
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