Açık Lise sınavları online mı? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL SINAV TAKVİMİ 2023!

Açık lise sınavları hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz sene 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak düzenlenmişti. Bu sene AÖL 2. dönem sınavları için MEB tarafından gelecek duyuru bekleniyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları online mı? İşte detaylar...
AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB tarafından Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri paylaşılmadı.
Ancak geçtiğimiz sene 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak düzenlenmişti. Öte yanan 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebi ile 2022-2023 yılı AÖL 2. dönem kayıt yenileme sürecş 3 Nisan'a kadar uzatıldı.