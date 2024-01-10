Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! MSB ve MEB’den 9’uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 bakanlık arasında savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında bakanlık temsilcilerinin Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir araya geldiği belirtildi.