12 Ocak Cuma Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari’de kar tatili var mı 2024? Yarın okullar tatil mi? MEB - Valilik son dakika açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı, bazı illerde okulların tatil edilmesine neden olmuştu. Kar yağışının etkisinin devam ettiği bugünlerde, öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyorlar. Meteoroloji tarafından 7 il için kar yağışı uyarısı geldi. Peki, 12 Ocak Cuma Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari'de kar tatili var mı? İşte merak edilenler...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Doğu Anadolu da ve İç Anadolu'nun doğusunda kar var. Güney doğuda yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıkta değişim yok soğuklar devam ediyor.



Yarın Cuma öğleden sonra İstanbul karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı Cumartesi de İstanbul'da hafif kar yağışı görülecek"