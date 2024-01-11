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12 Ocak Cuma Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari'de kar tatili var mı 2024? Yarın okullar tatil mi? MEB - Valilik son dakika açıklamalar

Yurdun farklı bölgelerini etkisi altına alan soğuk hava dalgası, beraberinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarını getirdi. Meteoroloji tarafından yapılan kar uyarıları, özellikle bazı şehirlerde okulların tatil edilmesi ihtimalini gündeme getirdi. Peki, 12 Ocak'ta okullar tatil mi? Yarın okullarda kar tatili var mı?

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 19:24 Güncelleme 11 Ocak 2024, 19:24
12 Ocak Cuma Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari’de kar tatili var mı 2024? Yarın okullar tatil mi? MEB - Valilik son dakika açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı, bazı illerde okulların tatil edilmesine neden olmuştu. Kar yağışının etkisinin devam ettiği bugünlerde, öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyorlar. Meteoroloji tarafından 7 il için kar yağışı uyarısı geldi. Peki, 12 Ocak Cuma Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari'de kar tatili var mı? İşte merak edilenler...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Doğu Anadolu da ve İç Anadolu'nun doğusunda kar var. Güney doğuda yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıkta değişim yok soğuklar devam ediyor.

Yarın Cuma öğleden sonra İstanbul karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı Cumartesi de İstanbul'da hafif kar yağışı görülecek"

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz günlerde bazı illerde okullar tatil edilmişti. Ancak yarın 12 Ocak'ta okulların tatil olup olmayacağı hakkında açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldiği zaman habere eklenecek.

7 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında. Birçok ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji 7 il için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. Vatandaşlardan kar ve tipiye karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı. İşte sarı ve turuncu uyarı yapılan iller...

ŞIRNAK

VAN

SİİRT

MUŞ

HAKKARİ

BİTLİS

AĞRI

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