Kısa, komik ilkokul, ortaokul, lise karne mesajları! KARNE TEBRİK KUTLAMA MESAJLARI 2024! Karne alan öğrenciye güzel sözler...

Öğrencilerin bu özel günlerinde onları tebrik etmek ve başarılarını ödüllendirmek için sevdiklerimizle paylaşabileceğimiz en güzel karne tebrik mesajları haberimizde...

Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller!

Emeklerin ve güzel karne notların için tebrik ederim. Dinlenmeyi hak ettin!

Çalışmaların karnene yansımış. Umarım hayatın boyunca başarılar hep senin olur. İyi tatiller!

Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller ve keyifli bir yaz dilerim!

Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim, tatlı evladım.

Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan öğrencimizi kutluyor, iyi bir tatil diliyorum. Dinlenmeyi hak ettin!

Eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. İyi tatiller!

Ailenle birlikte sabır ve özveriyle yaptığınız çalışmaların meyvesi olan bu güzel karnen senindir. Çok teşekkür ederim, gurur duydum.