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Kısa, komik ilkokul, ortaokul, lise karne mesajları! KARNE TEBRİK KUTLAMA MESAJLARI 2024! Karne alan öğrenciye güzel sözler...

Tatil heyecanıyla birlikte öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyorlar. Karne günü, hem öğrencilerin hem de ailelerin heyecanla beklediği bir gün olup, başarıları kutlama ve dinlenme zamanının da habercisidir.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 07:07 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:07
Kısa, komik ilkokul, ortaokul, lise karne mesajları! KARNE TEBRİK KUTLAMA MESAJLARI 2024! Karne alan öğrenciye güzel sözler...

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Öğrencilerin bu özel günlerinde onları tebrik etmek ve başarılarını ödüllendirmek için sevdiklerimizle paylaşabileceğimiz en güzel karne tebrik mesajları haberimizde...

KARNE MESAJLARI 2024!

Çalışmaların karnene yansımış. Umarım hayatın boyunca başarılar hep senin olur. İyi tatiller!

Emeklerin ve güzel karne notların için tebrik ederim. Dinlenmeyi hak ettin!

Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller!

Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller ve keyifli bir yaz dilerim!

Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim, tatlı evladım.

Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan öğrencimizi kutluyor, iyi bir tatil diliyorum. Dinlenmeyi hak ettin!

Eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. İyi tatiller!

Ailenle birlikte sabır ve özveriyle yaptığınız çalışmaların meyvesi olan bu güzel karnen senindir. Çok teşekkür ederim, gurur duydum.

Karnendeki bu güzel başarıyı tebrik ederim. Maşallah sana, seninle gurur duyuyorum!

Bugün aldığın karne ile senin mutluluğuna ortak oldum ve gururlandım. Karneni ve başarını canı gönülden kutlarım. Yolun her daim açık olsun.

Bravo! Harika bir karnen var. Azmin ve çalışmanın meyvesi olarak gurur duyuyorum. Tebrik ederim!

Disiplinli çalışman ve gösterdiğin gayret seni bu noktaya getirdi. Başarılarının devamını dilerim, iyi tatiller!

Azmettin, çalıştın çabaladın ve başardın. Bu başarını tebrik ederim, neşen ve başarın daim olsun!

Sınıftaki başarın ve ağırbaşlı, neşeli tavırlarınla gurur duyuyorum. Başarılarının devamını dilerim, sevgili yavrum.

Senin gibi bir evlada sahip olduğum için çok şanslıyım. Başarılarınla bizi gururlandırdın. İyi tatiller dilerim.

Umuyorum ki bu mesajlar sevdiklerinizin yüzünü güldürür ve onları daha da motive eder.

"Sevgili [Öğrencinin Adı], başarılarınızı ve emeklerinizi kutlarım! Her daim yanınızda olacağımı unutmayın. İyi tatiller!"

"Karnenle geldiğin bu noktadan gurur duyuyorum. Her adımda gösterdiğin başarı, geleceğin için sadece bir temel oluşturuyor. Tatilin keyfini çıkar, seni çok seviyoruz!"

"Bu güzel karnenle tüm aile olarak gurur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi gelecekte de yanında olacağız. İyi tatiller ve dinlenmenin keyfini çıkar!"

"Sevgili [Öğrencinin Adı], harika bir yıl geçirdin ve bunun karşılığını bu güzel karneyle aldın. Başarılarının devamını diliyor, keyifli bir tatil geçirmeni temenni ediyorum!"

"Öğrencimiz [Öğrencinin Adı], seni bu başarılı yılın sonunda tebrik ederim. Bu karne, çalışmalarının ve emeklerinin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. İyi tatiller ve dinlenmeyi hak ettin!"

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