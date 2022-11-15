Milyonlarca öğrenci bekliyordu! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sosyal bir hukuk devleti olma misyonumuzu burs ve kredilerde de gösteriyoruz. Finansal altyapı, faydalanan öğrenci sayısı ve sürdürülebilirlik bakımından dünyada eşi benzeri olmayan burs ve öğrenim kredisi imkanını da bu ülkenin gençlerinin hizmetine sunuyoruz. 2004'ten bu yana 5,9 milyon gencimize 24 milyar 327 milyon lira burs, 2002'den bu yana 16,5 milyon gencimize 62 milyar 260 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. 21 senede burs ve kredilerden faydalanan kişi sayısını 9 kat, ödenen tutarı ise 19 kat artırdık. 2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 850, yüksek lisansta 1700 ve doktorada 2550 lira seviyesindedir. Sadece 2022'de, 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs, 913 bin 887 üniversite öğrencimize ise öğrenim desteği kredisi sağladık."