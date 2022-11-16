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    • Eğitim
    • 16.11.2022 08:48
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    • 16.11.2022 08:49
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    2022 Kimler KYK burs başvurusu yapabilir/yapamaz? Başvuru için gerekli belgeler! KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    KYK burs başvuruları başladı. 2022 yılında KYK burs başvuru şartları, gerekli belgeler merak konusu oldu. Üniversite öğrencileri KYK burs/ kredi başvurusunda bulunmak için araştırmalara koyuldu. Peki KYK burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 2022 Kimler KYK burs başvurusu yapabilir/yapamaz? İşte başvuru için gerekli belgeler!

    KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    2022 KYK burs başvuruları için geri sayım sona erdi. KYK burs ve kredi başvuruları 15 Kasım 2022 itibariyle başladı. Başvuru yapmaya başlayan adaylar bir yandan da şartları, gerekli belgeleri ve başvuru ekranını araştırıyor. Peki KYK burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 2022 Kimler KYK burs başvurusu yapabilir/yapamaz? KYK burs kredi başvuru için gerekli belgeler neler? İşte yanıtları...

    KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    Son dakika ... GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

    e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

    Burs ve kredi başvuruları başladı! KYK bursa nasıl başvurulur?

    Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

    KYK BURS/ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Burstan yararlanacak öğrenciler:

    - Ön lisans öğrencileri,

    - Lisans öğrencileri,

    - Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri

        (hazırlık sınıfında burs verilmez)

        - İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

        - ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        - Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

        Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        2022 - 2023 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI!

        2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

        Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.
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        Haberler Eğitim 2022 Kimler KYK burs başvurusu yapabilir/yapamaz? Başvuru için gerekli belgeler! KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
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