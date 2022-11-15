2022-2023 KYK bursları ne kadar oldu? KYK bursa nasıl başvurulur?

KYK burs müracaatlarının başlamasıyla eş güdümlü öğrenciler müracaat ekranına yoğunlaşmaya başladı. Başvuruların e-Devlet sistemi ( turkiye.gov.tr) üzerindne uygulanacağı duyuruldu. Öğenciler süratlice KYK burs/kredi müracaatı NASIL, NEREDEN yapılır? 2022-2023 KYK bursları ne vakit bitecek? sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK başvuruları 15 Kasım 2022 tarihi itibari ile başladı ve 17 Kasım 2022 saat 23.59'da sona erecek.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.