Milli Eğitim'de büyük atılım! 5 yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 78'den yüzde 90'a çıktı

1632 ANAOKULU YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapmak ve 3-5 yaş grubundaki okullaşma hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm planlamaları yaptıklarının altını çizen Özer şunları kaydetti: "Bu kapsamda 59 yeni anaokulu ve 6 bin 950 yeni ana sınıfını hizmete aldık ve öğrencilerimiz, eğitimlerine başladılar. 214 yeni anaokulunun ise ihalesi tamamlandı. Ayrıca, arsaları belirlenen 1.095 yeni anaokulunu da yatırım programına aldık. Şu anda 1.368 anaokulu ile ilgili süreç başarılı bir şekilde ilerliyor.