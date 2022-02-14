14 Şubat 2022 Pazartesi okullar tatil mi? Bugün okul var mı? Kar tatili olan illerin listesi: Valilik açıklamaları son dakika

14 Şubat 2022 Pazartesi okulların son durumu yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji'den peş peşe gelen uyarılar sonrası milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar var mı yoksa tatil mi merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motolarında Yarın okul var mı? 14 Şubat 2022 Pazartesi okullar tatil mi? Gaziantep, Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, Adıyaman'da yarın okullar açık mı? Van, Erzurum, Erzincan, Rize, Trabzon, Düzce, Zonguldak, Amasya, Bayburt'ta bugün okul var mı? soruları sorgulanıyor. İşte Kar tatili olan illerin listesi ve son dakika Valilik açıklamaları...
YARIN OKUL VAR MI?
14 Şubat 2022 Pazartesi günü için henüz herhangi bir ilde okullar tatil edilmedi. Valiliklerden son dakika bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için sayfayı sık sık kontrol ediniz.
14 ŞUBAT PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ
Yarın için bir kar tatili açıklaması gelmedi. Öte yandan Cuma günü tatil edilen iller şöyleydi;
Erzincan, Aksaray, Konya, Niğde, Ağrı, Karaman, Hakkari, Kayseri, Van, Iğdır, Çankırı
METEOROLOJİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevreleri ile Adana'nın doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalcağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.