Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 14.02.2022 07:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2022 07:15
    ABONE OL

    14 Şubat 2022 Pazartesi okullar tatil mi? Bugün okul var mı? Kar tatili olan illerin listesi: Valilik açıklamaları son dakika

    Yeni haftaya girilmesiyle birlikte Valilik açıklamaları yeniden yakında takibe alındı. Pazartesi hangi illerde ve ilçelerde okulların tatil edildiği merak ediliyor. Hava şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle geçtiğimiz 20'den fazla ilde okullar tatil edilmişti. Peki bu hafta Gaziantep, Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, Adıyaman'da yarın okul var mı? 14 Şubat 2022 Pazartesi okullar tatil mi? İşte son dakika Valilik açıklamaları ve kar tatili olan illerin listesi...

    14 Şubat 2022 Pazartesi okullar tatil mi?

    14 Şubat 2022 Pazartesi okulların son durumu yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji'den peş peşe gelen uyarılar sonrası milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar var mı yoksa tatil mi merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motolarında Yarın okul var mı? 14 Şubat 2022 Pazartesi okullar tatil mi? Gaziantep, Kayseri, Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, Adıyaman'da yarın okullar açık mı? Van, Erzurum, Erzincan, Rize, Trabzon, Düzce, Zonguldak, Amasya, Bayburt'ta bugün okul var mı? soruları sorgulanıyor. İşte Kar tatili olan illerin listesi ve son dakika Valilik açıklamaları...

    YARIN OKUL VAR MI?

    14 Şubat 2022 Pazartesi günü için henüz herhangi bir ilde okullar tatil edilmedi. Valiliklerden son dakika bir açıklama yapıldığı taktirde haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için sayfayı sık sık kontrol ediniz.

    14 ŞUBAT PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

    Yarın için bir kar tatili açıklaması gelmedi. Öte yandan Cuma günü tatil edilen iller şöyleydi;

    Erzincan, Aksaray, Konya, Niğde, Ağrı, Karaman, Hakkari, Kayseri, Van, Iğdır, Çankırı

    METEOROLOJİ HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevreleri ile Adana'nın doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalcağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Çanakkale'nin doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 11°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 10°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 12°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif yağmurlu

        TEKİRDAĞ °C, 10°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu

        EGE
        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 7°C
        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 14°C
        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 13°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu zamanla Antalya'nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Adana'nın doğu ilçeleri ve Hatay çevrelerinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 16°C
        Az bulutlu

        ANTALYA °C, 18°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı

        HATAY °C, 17°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 9°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 9°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 8°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KAYSERİ °C, 5°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KONYA °C, 5°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        BOLU °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        RİZE °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu

        SAMSUN °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu

        TOKAT °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        AĞRI °C, 5°C
        Az bulutlu

        ERZURUM °C, 0°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 8°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        VAN °C, 3°C
        Az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 16°C
        Az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 17°C
        Az bulutlu

        MARDİN °C, 14°C
        Az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 19°C
        Az bulutlu
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        BAE Başkan Erdoğan’ı bekliyor!
        Haberler Eğitim 14 Şubat 2022 Pazartesi okullar tatil mi? Bugün okul var mı? Kar tatili olan illerin listesi: Valilik açıklamaları son dakika
            SON DAKİKA