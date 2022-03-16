❄Bugün okul var mı, tatil mi? 🔔Valilik son dakika duyuruları ⛄ 17 Mart Perşembe kar tatili olan iller: Trabzon, Rize, Batman...

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı etkisini arttıracak. Meteoroloji uzmanlar Perşembe gününden itibaren megakent İstanbul dahil bazı illerde yoğun kar yağışlarının görüleceğini bildirdi. Hafta sonu iyice bastırması beklenen kar yağışı nedeniyle de THY uçuşlarından bazılarını iptal etme kararı aldı. Hal böyle olunca milyonlarca öğrenci de bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, bugün okul var mı? Bugün okullar tatil mi? Trabzon, Rize, Batman'da ders işlenecek mi? İşte 17 Mart Perşembe kar tatili olan iller ve valilik son dakika duyuruları...
METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yağışlar, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacak. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren de yeni bir soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak.
MGM rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini, hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini açıkladı.
Duyuruda "Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.
İŞTE İSTANBUL'DA YAĞIŞIN EN KUVVETLİ OLACAĞI GÜN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin haritasını yayınladı. Haritaya göre İstanbul'da cuma günü başlayacak kar yağışı cumartesi günü yoğunlaşarak devam edecek. Pazar günü de devam etmesi beklenen yağışın pazartesiden itibaren sıcaklıkların biraz artmasıyla karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin paylaşımında "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.