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    • 16.03.2022 20:58
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    • 17.03.2022 06:41
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    ❄Bugün okul var mı, tatil mi? 🔔Valilik son dakika duyuruları ⛄ 17 Mart Perşembe kar tatili olan iller: Trabzon, Rize, Batman...

    Valilik son dakika duyuruları öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından takip ediliyor. Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere bir çok il için uyarı yaptı. Uyarılar sonrası Valiliklerden 'kar tatili' haberleri bekleniyor. Bir önceki gün Trabzon, Batman, Rize ve daha pek çok şehirde okullarda eğitime ara verilmişti. Peki, bugün okul var mı? Bugün okullar tatil mi? İşte 17 Mart Perşembe kar tatili olan iller...

    ❄Bugün okul var mı, tatil mi?

    Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı etkisini arttıracak. Meteoroloji uzmanlar Perşembe gününden itibaren megakent İstanbul dahil bazı illerde yoğun kar yağışlarının görüleceğini bildirdi. Hafta sonu iyice bastırması beklenen kar yağışı nedeniyle de THY uçuşlarından bazılarını iptal etme kararı aldı. Hal böyle olunca milyonlarca öğrenci de bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, bugün okul var mı? Bugün okullar tatil mi? Trabzon, Rize, Batman'da ders işlenecek mi? İşte 17 Mart Perşembe kar tatili olan iller ve valilik son dakika duyuruları...

    METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yağışlar, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacak. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren de yeni bir soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak.

    MGM rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini, hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini açıkladı.

    Duyuruda "Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

    İŞTE İSTANBUL'DA YAĞIŞIN EN KUVVETLİ OLACAĞI GÜN

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin haritasını yayınladı. Haritaya göre İstanbul'da cuma günü başlayacak kar yağışı cumartesi günü yoğunlaşarak devam edecek. Pazar günü de devam etmesi beklenen yağışın pazartesiden itibaren sıcaklıkların biraz artmasıyla karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor.

    Meteoroloji'nin paylaşımında "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.

        BUGÜN OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

        17 Mart kar tatili olan iller;

        ORDU
        Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan ve Mesudiye ilçelerindeki okulların, 17 Mart perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        TRABZON

        Trabzon'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

        Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada Akçaabat, Arsin, Araklı, Çarşıbaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

        ARTVİN

        Artvin merkez ve bağlı köyler olmak üzere Şavşat ve Murgul ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde etkisini gösteren yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle; meteorolojik uyarılar da dikkate alınarak; 17.03.2022 Perşembe günü Artvin Merkez ve Merkeze bağlı köyler ile Şavşat ve Murgul ilçelerimizde eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

        GİRESUN
        Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent ve Güce ilçelerinde bir gün, Dereli ilçesinde ise iki gün süreyle eğitime ara verildi.

        Merkez ilçenin yanı sıra Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere ilçeleri ile Bulancak'taki Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu ile Erdoğan Emekli Başkomiser Galip Güngör hariç tüm köy okullarında da eğitime bir gün ara verildi. Bu ilçelerde ayrıca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı kaydedildi.

        RİZE
        Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

        Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağına işaret edilen açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında 17 Mart 2022 Perşembe günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Diğer illerdeki Valiliklerden ise henüz 'kar tatili' açıklaması gelmedi. Resmi açıklamalar gelmeye devam ettikçe haberimizde yer verilecektir.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        Haberler Eğitim ❄Bugün okul var mı, tatil mi? 🔔Valilik son dakika duyuruları ⛄ 17 Mart Perşembe kar tatili olan iller: Trabzon, Rize, Batman...
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