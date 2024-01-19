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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den özel okullara fahiş zam uyarısı!

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin özel okullarda yapılan fahiş zamlara ilişkin açıklama yaptı Bakan Yusuf Tekin, "Özel okul temsilcileriyle görüştük. Kendilerini uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 10:30 Güncelleme 19 Ocak 2024, 11:27
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den özel okullara fahiş zam uyarısı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin özel okullarda yapılan fahiş zamlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yusuf Tekin'den özel okullara fahiş zam uyarısı!

Tekin, "Özel okul temsilcileriyle görüştük. Kendilerini uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

"Daha önce özel okul ücretleriyle ilgili bir düzenleme alınmış. Şu andaki mevcut yönetmeliğimize göre özel okullarda ara sınıflar için özel okulların fiyatları belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır. Bununla ilgili de bir düzenleme yapılmış durumda.

Özel okul temsilcileriyle bu konuları defaatle görüştük, bize taahhütte bulundular ancak her kademenin ilk sınıfında yani okula yeni başlayanlarla ilgili bizim yönetmeliğimizde bağlayıcı bir hüküm yok. Aslında rahatsızlık duyulan oradaki ücretler.

Onları da temsilcilerle oturup konuştuk, dün yine görüştük. Bu konuda fikir alışverişine devam edeceğiz. Gündeme gelmesinin sebebi erken kayıt dönemlerinin başlaması, bunun da sağlıklı bir zemine ulaşacağına inanıyorum"

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