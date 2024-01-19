2024 e-okul VBS girişi - Eokul veli bilgilendirme sistemi giriş ekranı

E-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bir dijital platformdur. Bu platform, öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin eğitim süreçleriyle ilgili bilgilere erişmelerini sağlar. E-Okul VBS, özellikle öğrenci takibi, not girişi, sınav sonuçları, haftalık ders programları gibi önemli bilgilerin yönetimini kolaylaştırır. Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığı ile öğrencilerin ders notlarını, puanlarını, devamsızlık bilgileri ve karne notlarını duyuruyor. Bu kapsamda sistem veliler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle sınav zamanı ve karne döneminde sıklıkla araştırılıyor. 2024 yılında sınavlarını tamamlayan öğrenciler ve velileri notlara bakmak için VBS'ye giriş yapmak istiyor. İşte E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI...
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NASIL GİRİŞ YAPILIR?
E-okul sistemine giriş yaptıktan sonra, sınav bilgilerini, devamsızlık bilgisini, not bilgisini, haftalık ders programını, sınav proje/ödev tarihlerini, burs ödeme bilgilerini, alınan başarı belgelerini, yıl sonu notlarını, sorumluluk/Ortalama Yükseltme puanlarını, nakil durumunu, şube yazılı ortalamalarını görüntüleyebilirsiniz.
İşte e-okula giriş aşamaları;
1. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş için https://e-okul.meb.gov.tr/ adresini kullanmanız gerekiyor.
2. Ardından "E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi" ve ya "Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş" bölümünü işaretleyiniz.
3. Karşınızda açılan ekranda "Resimdeki rakamlar", "Öğrenci T.C Kimlik numarası" ve "öğrenci okul numarası" bilgilerini girerek sisteme giriş yapınız.
4. VBS'ye eriştikten sonra sol kısımda yer alan yerden öğrenciye ait karne bilgilerine ulaşabilirsiniz.
👉 E-OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
KARNE NOT ORTALAMASI HESAPLAMA
Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.