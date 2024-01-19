2024 e-okul VBS girişi - Eokul veli bilgilendirme sistemi giriş ekranı

E-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bir dijital platformdur. Bu platform, öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin eğitim süreçleriyle ilgili bilgilere erişmelerini sağlar. E-Okul VBS, özellikle öğrenci takibi, not girişi, sınav sonuçları, haftalık ders programları gibi önemli bilgilerin yönetimini kolaylaştırır. Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığı ile öğrencilerin ders notlarını, puanlarını, devamsızlık bilgileri ve karne notlarını duyuruyor. Bu kapsamda sistem veliler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle sınav zamanı ve karne döneminde sıklıkla araştırılıyor. 2024 yılında sınavlarını tamamlayan öğrenciler ve velileri notlara bakmak için VBS'ye giriş yapmak istiyor. İşte E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI...