Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den flaş tablet dağıtımı ve internet açıklaması! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den peş peşe önemli açıklamalar geldi. Fatih Projesi hakkındaki eleştirilere de yanıt veren Tekin, projenin farklı bileşenlerden oluştuğuna dikkat çekti ve gelinen son durumu paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den peş peşe önemli açıklamalar geldi. Fatih Projesi hakkındaki eleştirilere de yanıt veren Tekin, projenin farklı bileşenlerden oluştuğuna dikkat çekti ve gelinen son durumu paylaştı.
BAKAN TEKİN'DEN TABLET DAĞITIMI VE İNTERNET ERİŞİMİ AÇIKLAMASI
Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tablet dağıtımı ve internet erişimi konusunda yaptığı açıklamada, şu anda gündemlerinde bütün öğrencilere tablet dağıtımıyla ilgili bir proje olmadığını belirtti. Ancak, 40 bin okulun geniş bant internet erişimine kavuşturulduğunu ifade etti.
"EBA ÜZERİNDEN BİNLERCE MATERYAL SİSTEME YÜKLENDİ"
Fatih Projesi hakkındaki eleştirilere yanıt veren Tekin, projenin farklı bileşenlerden oluştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bileşenlerden bir tanesi tablet, bir tanesi etkileşimli tahta, bir tanesi okullarda internet erişim ağı. Bir tanesi erişim hizmeti, bir tanesi de eğitim içeriği. Bu bileşenlerden 4 tanesiyle ilgili şu an geldiğimiz nokta tatmin edici düzeydedir ve neredeyse tamamlanmış durumdadır. Bunların içerisinden sadece tablet dağıtımıyla ilgili süreç pedagojik olarak çok fazla eleştirildiği için onu o tarihlerde durdurmuştuk.
Şu anda da gündemimizde tablet dağıtımıyla ilgili yani bütün öğrencilere tablet dağıtımıyla ilgili boyutu yok. Ama onun dışındaki boyutlarıyla ilgili olarak an itibarıyla 40 bin okulumuzun geniş bant internet erişimi sağlanmıştır. Şu anda 6 bin okula daha fiber internet hattı çekilmesi ve 4 bin 400 okulumuza daha GSM şebekesiyle internet erişimi verilmesi projelendirilmiştir. Çalışmalar devam ediyor. Okul içi ağ, ağ altyapıları kurulumunda bugüne kadar 36 bin okulumuza okul içi ağ altyapısı kurulmuştur, 4 bin 750 okulumuzda da devam etmektedir.
Şu ana kadar 585 bin derslikte etkileşimli tahta kurulmuştur. Yıl sonu itibarıyla bu rakam 620 bin sınıfa ulaşmış olacaktır. Aynı şekilde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden binlerce materyal de sisteme yüklenmiştir."
Komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin özel bütçe, bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporları kabul edildi.