Ara tatil uzatıldı mı, okulların açılmasına kaç gün kaldı? İlkokul, ortaokul, liseler MEB Şubat ayı, sömestr (15 tatil) tatil tarihleri!

Ara tatil in uzatılması ya da kaldırılması şuanda gündemde yok. 1. dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde uygulanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , "Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?" sorusuna, "Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız." karşılığını verdi.

Ara tatil uygulamasına ilişkin bir şikayet gelip gelmediği konusunda ise Tekin, gelmesi durumunda değerlendireceklerini belirtti. Uygulamanın öğrencilerin okul konsantrasyonunu etkileyip etkilemediği hususunda ise Tekin, şöyle konuştu:

"Bu tür şikayetler öğrencilerden de öğretmenlerden de bize geliyor. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle bir olumsuzluk varsa biz de gereğini yaparız. Bakanlıkta her genel müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı var. Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından bütün uygulamalarımız izleniyor.