SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Ara tatil uzatıldı mı, okulların açılmasına kaç gün kaldı? İlkokul, ortaokul, liseler MEB Şubat ayı, sömestr (15 tatil) tatil tarihleri!

Okullarda 1. dönem ara tatili 13 Kasım'da başladı. Öğrenciler bu günlerde tatilin keyfini çıkartırken internet arama motorlarında ''Ara tatil uzatıldı mı, okulların açılmasına kaç gün kaldı?'' sorusu sıkça araştırılır oldu. İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları ve MEB 2023-2024 Şubat ayı, sömestr (15 tatil) tatil tarihleri!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 09:08 Güncelleme 15 Kasım 2023, 09:10
Ara tatil uzatıldı mı, okulların açılmasına kaç gün kaldı? İlkokul, ortaokul, liseler MEB Şubat ayı, sömestr 15 tatil tatil tarihleri!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda Kasım ara tatili resmi olarak 5 gün sürecek. Okullar 13 Kasım'da kapatılmıştı, öğrenciler 17 Kasım'a kadar tatil yapacak. Hafta sonları dahil toplam 9 gün tatil olmuş olarak. Peki Ara tatil uzatıldı mı, okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte İlkokul, ortaokul, liseler MEB Şubat ayı, sömestr (15 tatil) tatil tarihleri...

ARA TATİL UZATILDI MI?

Ara tatilin uzatılması ya da kaldırılması şuanda gündemde yok. 1. dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde uygulanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,"Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?" sorusuna, "Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız." karşılığını verdi.

Ara tatil uygulamasına ilişkin bir şikayet gelip gelmediği konusunda ise Tekin, gelmesi durumunda değerlendireceklerini belirtti. Uygulamanın öğrencilerin okul konsantrasyonunu etkileyip etkilemediği hususunda ise Tekin, şöyle konuştu:

"Bu tür şikayetler öğrencilerden de öğretmenlerden de bize geliyor. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle bir olumsuzluk varsa biz de gereğini yaparız. Bakanlıkta her genel müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı var. Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından bütün uygulamalarımız izleniyor.

Bu yıl da ara tatilden sonra daire başkanlığımız bir rapor oluşturur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam ettiririz. Eğitim öğretim süreci ile ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir. Her il bazlı, iklim koşulları olarak, coğrafi mesafeler uzaklıklar bunlar göz önünde bulundurularak bu inisiyatifler valiliklere bırakılabilir."

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?

15 Tatil, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.

2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2024 Yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP Katil İsrail ordusu yeni kıyım için düğmeye bastı! Şifa Hastanesi’ne gece baskını! Kuvözden çıkarılan bebekler ölümle burun buruna
Katil İsrail ordusu Şifa Hastanesi’ni bastı! Hastane Müdürü Munir el-Berş’den onurlu duruş: Beni öldürmek istiyorsanız hazırım ama iş birliği yapmam
Yolsuzluk iddiaları madde madde sıralandı! Bu sefer kaçamayacak! CHP’li Özlem Çerçioğlu’na adrese teslim ihalelerden soruşturma izni
SON DAKİKA