Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: "İlkokul 1. sınıf öğrencilerine okuma kitapları dağıtılacak"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren ilkokul birinci sınıf öğrencilerine "Okumaya Başlıyorum" serisiyle destekleyici okuma kitapları dağıtılacağını açıkladı.

Giriş Tarihi :07 Eylül 2025 , 18:41
MEB'DEN ÇOCUKLARA OKUMA DESTEĞİ

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk okuma yazma öğretimini destekleyen okuma kitaplarımız hazır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedeflerimiz doğrultusunda akademisyenler ve öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan okuma kitaplarımız, birinci sınıf öğrencilerimizin okuma yazma süreçlerini destekleyecek. 'Okumaya Başlıyorum, Artık Okuyorum, Hikayelerim' ve 'Şiirlerim' kitaplarından oluşan okuma serimizi 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla ilkokul birinci sınıf öğrencilerimize dağıtacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

