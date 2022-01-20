Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklamalar: 10 Bin Okul Projesi'ni başlatacağız!

Yüz yüze eğitim süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ayrıca 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısında yapılacak çalışmaları paylaştı.
İşte Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları:
ÖĞRETMEN BAŞARISI
Alınmış olan tüm kararları, harfiyen tüm okullarımızda, tüm öğretmenlerimizin kontrolünde başarılı bir şekilde yönettik. Bu sürecin en büyük başarı hikâyesi hiçbir gün ara vermeden yaklaşık 5 ay kesintisiz bir şekilde yüze eğitime devam edebilmek. Tabii buradaki en büyük avantaj öğretmenlerimizin aşı oranıydı. 1.5 yıl aradan sonra bir dönemi bu şekilde tamamlamak hakikaten büyük bir başarı. Öğretmenlerimizin aşılanma oranı, hem birinci doz hem ikinci hem de üçüncü doz Türkiye ortalamasının çok üzerinde seyretti. Aynı zamanda Kıta Avrupası'nda haftada 5 gün yüze eğitime devam eden çoğu ülkenin öğretmenlerin aşılanma oranının çok üzerinde gerçekleşti.
TATİLDE ÖDEV YOK
Öğretmenlerimiz, bu yarıyıl tatilinde izinliler ama biz yine öğretmenlerimiz için Öğretmen Bilişim Ağı üzerinde 9 farklı temada eğitimler düzenledik, isteyen öğretmenlerimiz dijital platformlar üzerinden, okula gelmeden bu eğitimlere katılabilirler. Öğretmenlerimizden istirhamımız, öğrencilerin bu 2 haftalık tatili doya doya yaşamaları. 5 aylık bir eğitim 1,5 yıl aradan sonra sadece öğretmenlerimiz için bir yenilik değildi aynı zamanda öğrencilerimiz için de farklı bir dönem geçti. Dolayısıyla bu 2 haftalık tatilde öğrencilerimiz sağlık kurallarına riayet ederek vakitlerini en iyi şekilde geçirsinler, kitapları okusunlar, gezsinler, aileleriyle daha fazla vakit getirsinler.
YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK
İkinci dönemde de birinci dönemdeki gibi yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu 2 haftayı biz de Bakanlık olarak tüm il ve ilçelerdeki okullarımızı elden geçirerek bakım ve küçük onarımlarla ilgili yapılması gereken neler varsa tüm okullarımızda tüm illerimizde, ilçelerimizde kaynaklarla destekleyerek bu eksiklerimizi gidermeye çalışacağız.
3 MİLYARLIK PROJE
Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi'ni başlatacağız. 2022 bütçesi yayınlandı, yaklaşık 3 milyarlık bir proje olacak. Buradaki amacımız eğitimde fırsat eşitliğini artırmayla ilgili olarak okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltmak. Bu proje kapsamında temel eğitimdeki tüm okullarımızın imkânlarını mümkün olduğu kadar eşitleme, alt yapılarını iyileştirme, laboratuvarlarını güçlendirme ve özellikle okul öncesi eğitime erişimle ilgili fiziki mekânları yapma, ana sınıflarına, anaokuluna kadar kapsamlı projeyi hayata geçirmiş olacağız.
TEMİZ ENERJİ EĞİTİMİ
Yine önemli bir proje daha hayata geçireceğiz. Temiz Okul Temiz Enerji projesi..Bu çerçevede tüm okullarımızda iklim değişimi, sıfır atık, geri dönüşümle ilgili kültürün yaygınlaşması için. Enerji ile ilgili, yenilebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisine kadar yağmur sularının geri dönüşümünden okullardaki sıfır atık ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşmasına kadar çok önemli adımlar atacağız. Aynı zamanda okulların fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, temiz okul kültürünün tüm okullarımızda yaygınlaştırılması ve öğrencilerimizin bu bilinçle yetişmesiyle ilgili adımlar atacağız.
100 MİLYON KİTAP
Çok sayıda projemiz var. Biliyorsunuz Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'ni 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlamıştık. Yaklaşık 16 bin 361 okulumuza kütüphane kurduk, her geçen gün kütüphaneleri zenginleştirmeye devam ediyoruz. Hedefimiz 2022 yılında kütüphanelerdeki kitap sayısını 42 milyondan 100 milyona çıkartmak. Bunun için de her ay yaklaşık 5 milyon kitapla okullarımızı desteklemeye devam edeceğiz.