Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklamalar: 10 Bin Okul Projesi'ni başlatacağız!





TATİLDE ÖDEV YOK

Öğretmenlerimiz, bu yarıyıl tatilinde izinliler ama biz yine öğretmenlerimiz için Öğretmen Bilişim Ağı üzerinde 9 farklı temada eğitimler düzenledik, isteyen öğretmenlerimiz dijital platformlar üzerinden, okula gelmeden bu eğitimlere katılabilirler. Öğretmenlerimizden istirhamımız, öğrencilerin bu 2 haftalık tatili doya doya yaşamaları. 5 aylık bir eğitim 1,5 yıl aradan sonra sadece öğretmenlerimiz için bir yenilik değildi aynı zamanda öğrencilerimiz için de farklı bir dönem geçti. Dolayısıyla bu 2 haftalık tatilde öğrencilerimiz sağlık kurallarına riayet ederek vakitlerini en iyi şekilde geçirsinler, kitapları okusunlar, gezsinler, aileleriyle daha fazla vakit getirsinler.



YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK

İkinci dönemde de birinci dönemdeki gibi yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu 2 haftayı biz de Bakanlık olarak tüm il ve ilçelerdeki okullarımızı elden geçirerek bakım ve küçük onarımlarla ilgili yapılması gereken neler varsa tüm okullarımızda tüm illerimizde, ilçelerimizde kaynaklarla destekleyerek bu eksiklerimizi gidermeye çalışacağız.



3 MİLYARLIK PROJE

Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi'ni başlatacağız. 2022 bütçesi yayınlandı, yaklaşık 3 milyarlık bir proje olacak. Buradaki amacımız eğitimde fırsat eşitliğini artırmayla ilgili olarak okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltmak. Bu proje kapsamında temel eğitimdeki tüm okullarımızın imkânlarını mümkün olduğu kadar eşitleme, alt yapılarını iyileştirme, laboratuvarlarını güçlendirme ve özellikle okul öncesi eğitime erişimle ilgili fiziki mekânları yapma, ana sınıflarına, anaokuluna kadar kapsamlı projeyi hayata geçirmiş olacağız.