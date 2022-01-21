Lise, ilkokul ve ortaokul karne saat kaçta, ne zaman alınacak 2022? Bugün e Okul kapandı mı? 1. dönem e Okul karne ortalaması ekranı!

Yarı yıl tatiline saatler kala ülke genelinde milyonlarca öğrenci ve velisi ders notlarının nasıl şekillendiği merak etmeye başladı. 24 Ocak itibariyle yarı yıl tatili başlayacak. 2021-2022 Eğitim yılının 1. Dönem karneleri 21 Ocak 2022 Cuma günü verilecek. Tüm illerden öğrenciler ve velileri E-Okul girişi, VBS girişi, karne notu sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ederek araştırıyor. Peki, Bugün e Okul kapandı mı? Lise, ilkokul ve ortaokul karne saat kaçta, ne zaman alınacak 2022? İşte 1. dönem e Okul karne ortalaması ekranı!
E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır.
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.