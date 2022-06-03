Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Yaz okulları, destekleme ve yetiştirme kursları için başvuru tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının 15-18 Haziran'da alınacağını bildirdi.



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BAKAN ÖZER'DEN "YARDIMCI KAYNAK" AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Çankırı'da Valiliği ziyaret etti.

Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından karşılanan Bakan Özer, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak sahada olmaya, sahanın dertlerini dinlemeye ve eğitimle ilgili problemleri çözmeye büyük gayret sarf ettiklerini söyleyen Bakan Özer, pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapılacağına işaret ederek, "Bu dönem öğrencilerimizin LGS'ye hazırlanmalarıyla ilgili çok kapsamlı destek verdik. Sadece örnek sorular değil, yardımcı kaynaklarla ilgili de her ay açıklanan yardımcı kaynaklarda LGS öğrencilerimize özellikle çok daha geniş kapsamlı destek vermeye çalıştık." dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılında yardımcı kaynaklarla ilgili yeni bir açılım yaptıklarına dikkati çeken Özer, "Öğrenciler, artık sadece eğitim öğretim yılı başladığı zaman ders kitaplarını masalarında bulmayacaklar, aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da inşallah masalarında bulacaklar. Böylece eğitim camiası içerisinde yıllardan beri tartışılan yardımcı kaynak konusunu da tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin, öğrencilerimizin yanında yer almaya, onların sorunlarını teker teker çözmeye ve çok daha iyi ortamlarda yetişmeleri ve ülkemizin geleceğinin inşasında yer almaları için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Pazar günü sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Özer, "Kovid-19 salgınından sonra ilk defa öğrencilerimiz maskesiz bir şekilde sınava girecekler. İnşallah bu defa maskesiz olduğu için çok daha rahat bir şekilde sınav sürecini geçirecekler. İnşallah diledikleri gibi sınavları geçer ve istedikleri okul türlerine yerleşmiş olurlar. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.